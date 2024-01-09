模擬宣示遭網酸「想當總統想瘋了」 趙少康：應主辦要求

在台中模擬宣示正副總統就職的問題，引起網友熱議、吐槽「想當總統想瘋了」，趙少康回應，是應主辦單位要求。（記者闕敬倫攝）

2024/01/09 13:12

〔記者闕敬倫／新北報導〕國民黨副總統候選人趙少康今（9日）到新莊區參訪食物銀行，受訪時被問8日與國民黨總統候選人侯友宜在台中模擬宣誓正副總統就職的問題，引起網友熱議、吐槽「想當總統想瘋了」。趙少康回應，是應主辦單位要求，並批評民進黨新北第七選區立委羅致政的私密影片及錄音檔，質疑政府介入選舉。

「我們當然想選總統，不想選來幹嘛？當然，沒有瘋啦！」趙少康表示，國民黨是熱切希望能夠當選，原因不是為了個人，個人哪重要呢？是為了國家，為了這些網友，為了年輕人，為了將來有一個和平、繁榮的環境，「這個點子不是我們出的，台中主辦單位在辦這個活動時，就要求有個宣示，要侯友宜宣示，要我把手放在胸口上，表示贊成，所以遵照、入境隨俗，主辦單位要什麼我們就給他們」。

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針對羅致政日前遭爆有私密影片，且有疑似與總統蔡英文的41分鐘談話錄音檔，趙少康說，以前有很多大官發生這些事情，刑事、調查單位都說「不是假的，是深偽」，怎麼會這次竟然要當事人同意？所以才讓大家懷疑，如果是深偽早就講了，只是現在講不出來，又不能講影片是真的，萬一影響選情就不好，但又不能講是假的，到時有人舉證就變成說謊。

趙少康說，如果羅致政跟蔡英文的錄音黨是偽造，偽造40幾分鐘，偽造這麼多幹什麼？偽造3、5分鐘就很精彩、戛然而止，偽造40幾分鐘可能嗎？他覺得太荒謬了。

趙少康話鋒一轉直批，民進黨這些人幹得都是很荒謬的事情，都不是一般常人幹得出來的，跟總統講話還要錄下來，這都很奇怪，他都沒辦法想像這些人到底在想些什麼，這當然是政府介選，政府本來應該公布的不公布，不該公布的公布一大堆，這當然是政府、國家介選，情治單位介選。

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