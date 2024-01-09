不向命運低頭！ 羅文嘉分享陳俊翰生命故事「帶來勇氣和力量」

羅文嘉分享民進黨不分區立委候選人陳俊翰的故事。（資料照）

2024/01/09 14:21

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕2024總統大選即將在週六登場，與政黨票息息相關的不分區立委名單也是討論焦點之一，前民進黨秘書長羅文嘉稍早在臉書分享不分區立委候選人陳俊翰的故事，並表示：「當我知道他在乎的不是位置，而是燃燒自己，激勵更多人時，我只想分享他的故事，給更多徬徨無力的人。」

陳俊翰是中研院法學所博士後研究學者，此次名列民進黨不分區立委名單第16位。羅文嘉提到，陳俊翰從小就罹患了先天性的「脊髓性肌肉萎縮症」，全身上下只剩下眼睛、嘴巴以及一根小指頭可活動，但是他沒有因為身體限制而放棄努力，家人也沒有因為這樣覺得生命黯淡，媽媽在學習路上也一直陪伴著他，考上台大會計之後，因當初聯考目標是要上法律系，因此陳俊翰選擇雙修會計與法律。

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不料陳俊翰在一場宿舍火災中，因行動不便遭受嚴重燒傷，醫師說唯一能保命方法是雙腿截肢。從此他又失去了雙腿。羅文嘉說：「上天跟他開的玩笑，未免太殘酷。但他依然沒有放棄。」羅文嘉表示，陳俊翰考上台大法律研究所，研究所一畢業就以榜首考上律師，同時也取得會計師執照，隨後先到哈佛大學攻讀法學碩士，再到密西根大學攻讀法學博士，而陳俊翰在美國接觸到人權法之後改變志向，決定放棄商務法、改念人權法。

羅文嘉提到，陳俊翰當時問母親：「我放棄可以賺更多錢的領域，改念可以服務更多人的領域，媽媽你願意支持我嗎。」媽媽回他：「當然，我永遠支持你的選擇。」陳俊翰不僅取得密西根大學博士學位，也取得美國律師資格，但他選擇放棄美國醫藥補助回台灣，多年來一直在人權工作與罕見疾病病患支持體系默默盡力，就如同他的成長學習之路「從沒放棄」。

羅文嘉回憶：「我第一次看到他對聽眾演講的影片，忍不住一邊笑、一邊掉淚。笑是因為他的樂觀幽默智慧，落淚的是他的人生與拼鬥。更難以掩住悸動的是，他選擇把自己的生命，獻給更多的人和這塊土地。」針對陳俊翰此次排名不分區16位，羅文嘉說，有人問排第16會不會不夠前面？他坦言第一時間他也是這樣想，但是當他知道陳俊翰在乎的不是位置，而是燃燒自己、激勵更多人時，他就只想分享陳俊翰的故事，給更多徬徨無力的人。

最後羅文嘉則說：「年少時讀羅曼羅蘭的名著《約翰·克利斯朵夫》時得到無比激勵，當你覺得自己走投無路時，只要想起約翰·克利斯朵夫的際遇，你會覺得自己的這點苦難根本不算什麼。現在，我看到另一個活生生、就在身邊，給我們勇氣與力量的故事。」

羅文嘉提到，有人問他陳俊翰（右二）排第16會不會太後面，但在他知道陳俊翰在乎的不是位置，而是燃燒自己、激勵更多人時，就想分享陳俊翰的故事給更多徬徨無力的人。（資料照）

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