中央政府總預算正式公告 軍公教加薪4％可以發了

軍公教今年加薪4％，總統昨（8）日公布今年度中央政府總預算後，各機關可以正式啟動發放流程。（資料照）

2024/01/09 06:29

〔記者鍾麗華／台北報導〕軍公教今年加薪4％，總統8日公布今年度中央政府總預算後，各機關可以正式啟動發放流程。至於1月加薪的部分何時補發？官員認為，要看各機關行政作業流程，以此期程推估，來得及的機關，說不定可以先個別造冊補發，不一定是隨2月的薪資發放。

軍公教薪資是採「事先」發放，當月薪水固定1日入帳，不過，總預算去年12月19日三讀，三讀後還要經總統公布，而人事總處也要調整加薪4％後的俸（薪）額表、專業加給表及主管職務加給表，然後報到行政院，政院再發函到各機關，因此來不及1月1日入帳。

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人事總處表示，行政院於今年1月4日將軍公教員工待遇調整相關規定函知各主管機關轉知所屬機關學校，院函並說明須待總統公布始完成法定程序，溯自今年1月1日生效。後續薪資發放作業，歷來均係由各機關循行政程序辦理，有關調整待遇公務同仁都瞭解尚需作業時程，且會溯自113年1月1日補發。

不過，公務員晉級升等的加薪部分要再等一等，官員表示，根據「公務員考績法」規定，考績甲等或乙等可晉俸級1級；2年甲等，或1年甲等、2年乙等者可升等，而公務員晉級升等，還要經過考試院銓敘部的審定作業，各機關作業時間也不一，這部分通常要4、5月才會入帳。

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