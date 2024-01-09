香港在台首投族：把握「投票機會」捍衛自身民主

來自香港的「非正統」首投族強調，台灣是華人世界最後一個能與中共抗衡的國家，呼籲台灣人把握能自由投票的選擇權；如果相信中國，日後也將失去選擇權與發聲的機會。（美聯社檔案照）

2024/01/09 06:40

〔國際新聞中心／綜合報導〕台灣13日將舉行總統暨立委選舉，一群來自香港的「非正統」首投族感嘆，台灣是華人世界最後一個能與中共抗衡的國家，呼籲台灣人把握能自由投票的選擇權；如果台灣相信中國，政治傾向親中，日後也將失去選擇權與發聲的機會。

美國之音（VOA）中文網8日報導，歷經香港抗爭運動後定居台灣的首投族「Nothing」（化名）在台灣讀大學，畢業後回港擔任運動治療師，2019年投入「反送中」運動擔任救護員，自此與「親中愛黨」的家人分道揚鑣，放棄一切，沒辦法再回香港。

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33歲的Nothing已經取得中華民國身分證，和家的連結只剩下出生地欄寫的「香港」。他說，台灣是香港人的保護傘，成為台灣公民的那一刻鬆了一口氣，終於能穩定下來，當時第一件想做的事是志願服兵役，以一己之力捍衛台灣。

Nothing接受美國之音訪問時表示，「台灣很多朋友不想打仗，和平不打仗。你不打就換我打；你怕死、我去死沒差嘛。那時候香港也是很多年輕人，我也會跟他講，小朋友你還有很多未來，不用怕，我們去，你們好好唸書，好好改變未來社會。」

Nothing的房間裡還放著抗爭時戴過的面罩、標語海報和防身裝備，連最後一期的《香港蘋果日報》也都帶到台灣。他說，不論參與社會運動，或離開香港成為台灣公民，都不在他的人生規劃中；他從小不關心政治，直到香港走向「極權」，不得不辭掉工作上街抗爭，也沒料到做為「良好市民」會被警察毆打；當時不只對未來茫然，更驚覺民主的重要。

Nothing呼籲台灣人可以與中國和平相處，但並非「低人一等的和平」，不要屈服於中國武力威嚇，「希望大家不要相信『一國兩制』，基本上是不會有這個事情發生了，就你在看著香港慢慢地算是滅亡了吧，看著香港沒得選擇的時候，就是要做為一個台灣公民，就應該要去投下這一票，支持一下台灣真正的民主。」

Nothing的室友是同樣從香港流亡到台灣的姜嘉偉，兩人在參與反送中抗爭期間並不認識，卻在異鄉結識。32歲的姜嘉偉由於出版紀錄反送中抗爭書籍，經香港國安法法庭審判入獄，2023年7月出獄，9月流亡到台灣。他表示，香港人守不住香港，但希望用香港經驗守住其他自由的地方。

姜嘉偉從2019年參與反送中抗爭，由教會組織急救隊，也成立新聞媒體，他形容當時和中共猶如生死一戰，與其他抗爭者寫好遺書才上街。他第一次被港警逮捕的那天，是2020年5月10日母親節，也是他的生日，往後幾年一共被逮捕9次。最後教會被中共取消慈善團體執照，個人銀行帳戶也被註銷。

直到現在，姜嘉偉仍會因為電鈴聲，想起警察上門逮捕他的情景，更因夜市射擊氣球的爆破聲與抗爭時的槍聲雷同，而受到驚嚇。他表示，香港真正失去的是以前視為理所當然的自由，包括新聞、集會、宗教和經濟自由。

姜嘉偉直言，民生議題很重要，但若國家領導者將台灣整頓好後，最後卻將台灣送給中共，發展再好的台灣也沒用。他認為，總統候選人的基本門檻是愛國，承認這片國土是獨立國家是最大核心。

他向美國之音表示，「華人的國家裡，就是台灣是最後一個和共產黨還有拉力、還有一個抗衡的機會的一個國家，選票是你們的未來，保護好你們自己的國家。如果你選一個推舉『一國兩制』的，可能換來一種沒有中共軍演的那種和平，但是在國內那種意識形態的戰爭是會被推到了一個更危險的層面。」

45歲的香港醫生徐承恩也是民間史學家，2022年11月成為中華民國公民，拿到身分證那天被他稱為「第二個生日」。身為「首投族」的他，期待能參與公共事務，並行使公民權利，成為「完全的人」。

徐承恩以中國承諾港人治港為例，證明「中國式談判」皆有詐。他告訴美國之音，「我把這個票投下去的時候，我就成為100％的台灣人，就是和台灣面對共同的命運。我們（香港）是中國式談判的受害者，不希望台灣人也選擇再走上同一條必定會走上滅亡的道路。」

徐承恩認為，隨著中國威權主義擴張，台灣當前主權獨立國家的狀態很脆弱，甚至在國際舞台不能喊出國號，年輕人的台灣認同趨於模糊。他呼籲台灣政治人物不能只靠販賣「亡國恐懼感」，而是要讓年輕世代有理由相信自己是國家的一部分。

來自香港的「非正統」首投族強調，台灣是華人世界最後一個能與中共抗衡的國家，呼籲台灣人把握能自由投票的選擇權；如果相信中國，日後也將失去選擇權與發聲的機會。（美聯社檔案照）

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