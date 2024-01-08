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海虎潛艦士官落海19天 妻發文淚喊「不會放棄找到他」

海虎潛艦失蹤士官的妻子今（8）日再度發文，呼籲各界協尋丈夫，並提到「不會放棄找到他」。（圖截取自張妻臉書）

海虎潛艦失蹤士官的妻子今（8）日再度發文，呼籲各界協尋丈夫，並提到「不會放棄找到他」。（圖截取自張妻臉書）

2024/01/08 19:33

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕海軍艦隊指揮部256戰隊海虎軍艦於2023年12月21日發生意外，6名官兵發生裝備脫落意外，3人獲救3人失蹤。如今失蹤的3官兵至今逾19天仍然下落不明，目前仍持續搜救中。其中失蹤的張姓士官妻子今（8）日在個人臉書發文，呼籲大家多多轉發，懇求海上的船隻，每位出海的船長朋友、釣魚的朋友、浮潛下水的朋友及沿岸居民們多幫忙留意，提到「我們不會放棄找到他」！

失蹤的張姓士官妻子今（8）日在個人臉書上發文，提到丈夫於去年12月21日於小琉球西南方海域落海失蹤，表示「我們都在找他！因洋流與東北季風的影響下，我們無法預測會漂流到哪裡，但還沒找到前都還是有希望的！並懇求每位出海的船長朋友、釣魚的朋友、浮潛下水的朋友及沿岸居民們多幫忙留意」。

張士官妻子也補充丈夫的相關特徵，包括身高約175公分、落海時穿的衣物為救生衣及深色衣物，以及他背後有兩道開刀疤痕、右側頭髮有髮旋。並呼籲外界多多轉發，懇求沿海附近的漁民、出海船隻及沿岸居民們多幫忙留意。張妻更強調，「不要覺得自己的力量很小，只要網友願意轉發，資訊一定能傳達到各個地方」，更堅定的表示不會放棄找到他。

張妻喊話幫忙轉發協尋的資訊，一定能夠把資訊轉傳到每個地方。（圖截取自張妻臉書）

張妻喊話幫忙轉發協尋的資訊，一定能夠把資訊轉傳到每個地方。（圖截取自張妻臉書）

張妻喊話幫忙轉發協尋的資訊，一定能夠把資訊轉傳到每個地方。（圖截取自張妻臉書）

張妻喊話幫忙轉發協尋的資訊，一定能夠把資訊轉傳到每個地方。（圖截取自張妻臉書）

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