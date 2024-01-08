車掃感受想改變的氛圍 吳欣盈提出產業轉型、開源藍圖

民眾黨副總統候選人吳欣盈連日來從南到北車掃，今（8）日來到新竹縣在竹北市車掃，拿起手機與熱情支持者玩自拍。（記者廖雪茹攝）

2024/01/08 17:58

〔記者廖雪茹／新竹報導〕民眾黨副總統候選人吳欣盈連日來從南到北車掃，今（8）日來到新竹縣在竹北市車掃，她說，深刻感覺到民眾渴望改善的情緒，她針對台灣產業轉型提出「數位轉型、永續台灣」的期許，更提出為台灣賺錢的10年路徑藍圖。

吳欣盈在車隊掃街前受訪被問到從南到北車掃這幾天來的感受？她回應表示，這幾天車掃，她緊握的每一雙手，互動的每一雙眼睛，都讓她感受到民眾的溫暖，以及渴望改善的情緒，想改變的氛圍是非常濃厚的。她遇到許多民眾在白紙上寫下希望台灣改變的內容，並在車隊行經的沿線上，為她們加油打氣，也有人背著巨大的吳欣盈造型娃娃，還有加菲貓的面具等等，這些都給她很大的鼓勵。

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吳欣盈說，她常常講有一個壞消息和一個好消息。壞消息就是我們等了24年，拖的時間太長了，該做的事情都還沒有做；好消息是，有很多好的經驗，許多國家都走過了，所以只要我們和國際接軌，我們的問題就可以解決。

吳欣盈並提及兩個小例子，在車隊行經夜市時，有攤販跑過來，她以為是要簽名，結果攤販很激動的告訴她，連路邊攤都缺工，攤販說現在很多都是單身年輕人自己在打拚，但要聘勞工、外勞都有問題。另外，也有社工師向她抱怨薪水實在是太低了。

吳欣盈說，她針對台灣產業轉型提出「數位轉型、永續台灣」，這是她對台灣的期許。因為她覺得，不管是從AI或是數位時代，綠色淨零的全球氣候變遷等，台灣若能搭上這兩班順風車，台灣的整個面貌將脫胎換骨，這個轉型完全是可行的。

吳欣盈並分享，自己提出台灣賺錢的10年路徑藍圖，為台灣找到3到5兆的開源策略，其中，主權基金是其中一環，還有碳稅、虛擬貨幣基金、碳廢氣排放稅等。不是政府發給的3倍、5倍券，而是每1個人每年可從碳排放的回饋基金中，可以拿到3000元的資金。

吳欣盈收到有支持店家送上的蔥（寓意「蔥」滿勝算），十分開心。（記者廖雪茹攝）

吳欣盈今天在新竹縣竹北市車掃前，先用流利的閩南話和大家拜年，並介紹自己的爺爺吳火獅就是出身新竹。（記者廖雪茹攝）

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