陳其邁夫人為黃捷輔選 吳虹：是時候交棒給下一世代

市長夫人2024大選首度為黃捷輔選，吳虹強調，是時候交棒給下一世代。（黃捷競總提供）

2024/01/08 14:48

〔記者黃良傑／高雄報導〕選戰倒數5天，不止高雄市長陳其邁陪立委候選人黃捷掃街，市長夫人吳虹今天也陪同黃捷到前金區仁德市場拜票，這是吳虹選舉以來，首次公開亮相，為市長夫婿力挺的候選人黃捷助選，吳虹表示黃捷是年輕人代表，現在是時候交棒給下一個世代。

吳虹也強調，黃捷是民進黨在第6選區中，唯一提名、正港台灣隊的候選人，期許肯定陳其邁的這一區市民，就把票投給黃捷，讓民進黨立委能過半，一起維護台灣的安全。

請繼續往下閱讀...

吳虹表示，今日特別來為黃捷加油，因為黃捷是年輕人的代表，現在是時候交棒給下一個世代，並強調，黃捷同時也是民進黨在本選區「唯一提名、正港台灣隊」的候選人，期許大家都能肯定陳其邁，把票投黃捷；黃捷表示，自己的選區是激戰區，非常感謝吳虹醫師在關鍵時刻出動力挺，自己不到最後一刻都不會鬆懈。

針對近日對手發出假傳單，黃捷回應，自己依舊是堅持正面選舉，並且無所畏懼、正面迎戰，但同時也希望選舉奧步不要再有，呼籲選民一定要認得清、看得明，民進黨提名絕無分號，總統支持賴蕭配，立委支持黃捷，政黨票民進黨，共同守護台灣。

市長夫人2024大選首度為黃捷輔選，吳虹強調，是時候交棒給下一世代。（黃捷競總提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法