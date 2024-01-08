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鄭文婷質疑財產申報不實 林沛祥回嗆只會抹黑是「薪水小偷」

民進黨基隆立委候選人鄭文婷今天到立院召開記者會，攻擊國民黨立委候選人林沛祥涉嫌財產申報不實，並痛批其家族是「權貴」。對此，林沛祥表示：不回應對手的無端指控，並諷刺對手不提出創新政策，只顧抹黑對手，才是真正「薪水小偷」。（記者俞肇福攝）

民進黨基隆立委候選人鄭文婷今天到立院召開記者會，攻擊國民黨立委候選人林沛祥涉嫌財產申報不實，並痛批其家族是「權貴」。對此，林沛祥表示：不回應對手的無端指控，並諷刺對手不提出創新政策，只顧抹黑對手，才是真正「薪水小偷」。（記者俞肇福攝）

2024/01/08 14:28

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批林沛洋隱匿財產申報 鄭文婷：基隆人吃盡林家的虧

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市民進黨立委候選人鄭文婷今天（8日）到立法院召開記者會，攻擊國民黨立委候選人林沛祥涉嫌財產申報不實，並痛批其家族是「權貴」。林沛祥表示不回應對手的無端指控，並諷刺對手不提出創新政策，只顧抹黑對手，才是真正「薪水小偷」。

林沛祥指出，民進黨即使到了選舉前一週，仍然只專注於如何勝選，而非提出實質政見。他認為，鄭所提出的基隆捷運政見內容空泛，且實質上是前市長林右昌的老調重彈。談到同黨議員張秉鈞涉貪遭判刑，也僅淡淡帶過；卻反而對他進行捕風捉影、誇大且不實的攻擊，都展現鄭在創新政策上的空缺以及選擇性的正義。

民進黨基隆市立委候選人鄭文婷今天（8日）再度與立委范雲共同舉辦「揭發林沛祥假面！隱匿財產、企圖金權復辟」記者會，批評林沛祥是「假面公子哥」，涉嫌隱匿財產申報不實，必須接受裁罰，且過去也沒有申報贈與稅。

對於鄭文婷記者會中的指控，林沛祥表示，他不回應這種無端指控。並譏諷若有人忽視人民需求，只顧忙於抹黑對手，那鄭文婷才是真正的「薪水小偷」。

林沛祥認為，對手的連番攻擊，似乎出於對選戰的焦慮和對自身政績的不自信，但他不打算將自己的格調降低到這種泥濘遊戲的水準。

他強調，自己參與政治的初衷不是為了參與無意義的泥巴摔角賽，而是希望能透過實質的政見辯論，為基隆市民帶來改變。他呼籲，選舉應該回歸理性與專業的政策討論，而非無休止的抹黑與攻擊，至於對手荒謬的指控，他選擇不再陪伴鄭文婷繼續「胡鬧」。

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