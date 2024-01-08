批林沛洋隱匿財產申報 鄭文婷：基隆人吃盡林家的虧

立委范雲（右）8日陪同立委候選人鄭文婷（左）舉行「揭發林沛祥假面 隱匿財產 企圖金權復辟」記者會。（記者方賓照攝）

2024/01/08 13:43

〔記者謝君臨／台北報導〕大選進入最後決戰！民進黨基隆市立委候選人鄭文婷繼上週揭發其對手、國民黨立委候選人林沛祥家族資產暴增後，今（8）日再與立委范雲共同舉辦「揭發林沛祥假面！隱匿財產、企圖金權復辟」記者會，批評林沛祥是「假面公子哥」，涉嫌隱匿財產申報不實，必須接受裁罰，且過去也沒有申報贈與稅。

鄭文婷表示，上週她揭發林沛祥家族資產暴增後，林僅低調表示監察院已核實，完全沒提出任何說明，只會含糊說民進黨選舉奧步；因此，她決定和范雲一起揭露更多事實，讓大眾看清楚林沛祥真權貴、假清高的騙子真面目。

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范雲表示，公職人員依法申報是國家規定，如果故意隱匿財產、申報不實就要接受裁罰！林沛祥今年財產申報消失的3筆土地及4筆建物，其中包括從羅傑建設所取得，合理懷疑是為了避免家族和羅傑建設之間的關係被發現，因此在今年候選人申報資料中故意隱匿，且過去也無申報贈與稅。

范雲補充，依據公職人員財產申報案件處罰鍰額度基準，故意隱匿財產者：隱匿財產價額在200萬元以下者，裁罰20萬元；逾200萬元者，每增加100萬元，提高罰鍰金額10萬元；申報不實價額在4千萬元以上者，處最高罰鍰金額400萬元。

鄭文婷指出，權貴公子哥林沛祥在其父親、基隆市前市長林水木的傳授下，20歲就成為地王，明明是不動產所有人卻刻意隱瞞，營造自己40歲買房也要貸款的平民假面形象。林家的金權勢力在基隆盤距40年，資產從幾百萬到上億元，基隆人已吃盡林氏家族的虧。

鄭文婷舉例，林水木擔任基隆市長期間，發生許多匪夷所思的事，包括大慶大城3000戶的大社區一張建照切割成10餘張，導致社區沒有停車場、公共設施、聯外道路，圖利建商卻苦了民眾，這麼離譜的事發生在基隆。

鄭文婷表示，更誇張的是，林水木當時明知北二高將設基金交流道，卻硬是核發凱悅名宮二期建照，讓路幅縮小無法做成雙向交流道，以致今天安樂區可以走北二高快速到達中山區，可是中山區的民眾卻要繞一圈的窘境。

鄭文婷呼籲，基隆許多交通問題叢生，都是因為當時林水木有圖利建商之嫌，基隆人不要讓林沛祥家族繼續在基隆累積資產，懇請大家支持平民出身的公益律師鄭文婷，才會真正為基隆建設用心努力。

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