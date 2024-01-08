賴清德承諾醫界 健保點值不低於0.9並朝1元努力

民進黨總統候選人賴清德競選辦公室強調，向來重視醫界的聲音，未來每年至少200億元公務預算挹注健保，提升基層醫事人員待遇。（資料照）

2024/01/08 12:43

〔記者鍾麗華／台北報導〕選戰倒數，台大醫院婦產科名醫施景中昨（7）日發出警訊，指有好幾個醫師LINE群組都說要投國民黨，民進黨選情不容樂觀。對此，民進黨總統候選人賴清德競選辦公室表示，對於醫界的聲音都很重視，未來每年至少200億元公務預算挹注健保，提升基層醫事人員待遇。

施景中透露，國民黨副總統候選人趙少康5日開出「健保給付1點1元」的支票，對賴清德殺傷力很大，「有好幾個醫師LINE群組一面倒說『今生第一次要投國民黨』，他擔心，本來賴蕭領先不多的局勢會因此打破，而讓我們含恨亡台了」！

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對此，賴競總指出，對於醫界的聲音，都很重視，賴清德本人就是醫師，立委林靜儀也是醫師，過去在立法院也反映許多醫護界的聲音。

賴競總強調，在這次賴清德也提出許多具體的承諾，像是平均健保點值不低於「0.9」，並朝「1點1元」的目標邁進；2024年已經以公務預算200億元挹注健保，我們承諾未來之後每年至少200億元公務預算挹注健保，用於提升基層醫事人員待遇，包含護理人員及醫事人員；針對護理工作環境改善，承諾三班護病比入法，上任2年內完成入法，任內完成配套措施實施。

賴競總強調，未來也會照顧三班護理人員，除夜班費之外，正研議日間班的「繁重任務津貼」，透過短期內針對護理人員進行專案薪資補助，帶動整體護理人員薪資調升，中長期則採取多元手段提升調薪誘因，強化提升護理人員薪酬待遇，賴清德會與醫護朋友站在一起，一起為台灣的醫療環境打拚。

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