Gogoro斷電事件頻傳 時力籲政府應明定電池品質

時代力量立法院黨團舉行「Gogoro斷電釀事故 車主權益誰來顧」記者會。（記者方賓照攝）

2024/01/08 11:55

〔記者李文馨／台北報導〕近期廣大電動機車車友們頻繁反映Gogoro電池斷電情形，時代力量黨團於今（8日）召開記者會呼籲政府研議相關措施，且應參照相關汽車定型化契約，明定電池服務的品質，以維護消費者之權益及交通安全，穩固民眾對電動車轉型的信心。

邱顯智表示，時力近日接獲多件陳情，網路上也有許多車主反映，電動機車之電池服務品質不穩定，部分電池有蓄電量不足或耗電速度異常快速之情形，導致其車輛騎到一半突然斷電，已有民眾因此遭到後方來車追撞或自摔的事故發生，嚴重影響交通安全。

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對此，時力向各部會詢問，如何協助車主應對這種因電池斷電而造成的損失與事故，卻無法獲得具體的答覆。交通部認為他們只負責發展整體的電動運具、經濟部認為造成的事故涉及交通安全是交通部的責任、消保處則認為這僅是技術層次的問題，業者已有盡相關的賠償責任。

邱顯智表示，車主們現在只能默默接受業者給予的優惠折抵，補償每個月的月租費，或相關補償措施，其它能做的事情就是靠著彼此自救，例如在電池上貼紙條或做記號，通知下個使用的車主，這顆電池有斷電危機，每次換電都戰戰兢兢，深怕自己就是下一個受害者。

邱顯智指出，現行法律似乎容許公司不需要對於電池服務的品質和穩定性，負起保證責任。依據「Gogoro公司電池服務合約」第9條的免責條款，Gogoro對於電池「除非法律不允許，否則不負品質保證的責任」，法院目前還未對此是否公平表示過任何見解，且政府也尚未依照「消費者保護法」第17條之授權，對電池服務制定定型化契約的應記載不得記載事項進行規制的情況。

邱顯智說，公平的買賣契約應保障車主有權得到一台順利運作的電動機車，其中更要包含車主有權期待獲得一個大致上品質穩定的電池服務；他也提到，郵務車、基層員警的巡邏車部分已改用電動車，斷電問題很可能將妨礙公務的順暢運作。

對此，時力呼籲政府，應該根據「消費者保護法」並參照現行「汽車維修定型化契約應記載及不得記載事項」第5條關於品質擔保的規範的精神，明定電池服務的品質應「具備約定之品質及無減少或滅失價值或不適於通常或約定使用之瑕疵」，以維護廣大消費者們的權益，進而促進交通安全、穩固大眾使用電動機車的信心。

針對Gogoro斷電事件，時代力量黨團呼籲政府研議相關措施。（圖擷取自時力黨團直播）

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