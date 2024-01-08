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中選會政黨政見會時間依人數而定 小黨齊抗議籲扭轉金權文化

小歐盟平等參政權小組召集人黃婷婷（左二）、台灣基進黨主席王興煥（中）、台灣綠黨秘書長王彥涵（右二），今上午聯合召開「首次政黨政見發表會 假平等、真歧視」記者會，並向中選會遞交陳情書。（記者李文馨攝）

小歐盟平等參政權小組召集人黃婷婷（左二）、台灣基進黨主席王興煥（中）、台灣綠黨秘書長王彥涵（右二），今上午聯合召開「首次政黨政見發表會 假平等、真歧視」記者會，並向中選會遞交陳情書。（記者李文馨攝）

2024/01/08 11:06

〔記者李文馨／台北報導〕2024總統立委大選倒數，中選會首度規劃政黨電視政見發表會，預計今（8日）晚上6時於華視登場，不過發表時間是依政黨推派的不分區人數而定。對此，小歐盟、台灣基進及台灣綠黨向中選會遞交陳情書，呼籲政府應將選舉導回政策討論，扭轉有錢有權才能選上的金權文化；中選會回應，會將此意見帶回去研商，依法定規定辦理。

依據規定，政黨政見發表會的時間是依政黨推派的不分區人數而定，時間最長的是推派34名不分區的國民黨、民進黨、民眾黨，有15分鐘；最短的只有4分鐘。此外，今起開始在電視頻道播出的政黨宣傳影片，也是同樣的時間分配邏輯，最短的40秒，最長的11分多鐘，大小黨之間有超過十分鐘的懸殊落差。

台灣基進黨主席王興煥表示，台灣的選制不只對基層個別參選人是高牆，對小黨也是高牆，他質疑不分區立委分配席次為何不是2.9%政黨票獲得一席？而是以5%作為小黨的生存門檻？若放任現行選制扼殺弱勢與多元參政，如何期待既得利益者會在各種社會議題扶助弱勢、保障多元？

台灣綠黨秘書長王彥涵表示，中選會可能認為「通通以候選人人數作為競選資源分配的參考依據最公平」，但她認為，基於「票票等值」原則，每個政黨在選票上是同等並列的，應擁有相同的被選舉地位，在宣傳影片、政見發表、不分區立委登記費等競選方法上，都應獲得平等的參政資源。

小歐盟平等參政權小組召集人黃婷婷指出，這樣時間分配不均的政黨政見發表會，會因為時間的長短，影響到能講的內容完整度，反而會加深民眾認為大黨準備充分，小黨對國家規劃經驗不足、相對片段的印象，制度本身就造成了不平等。

小歐盟平等參政權小組召集人黃婷婷（左一）、台灣基進黨主席王興煥（左二）、台灣綠黨秘書長王彥涵（右二），今上午聯合召開「首次政黨政見發表會 假平等、真歧視」記者會，並向中選會（右一）遞交陳情書。（記者李文馨攝）

小歐盟平等參政權小組召集人黃婷婷（左一）、台灣基進黨主席王興煥（左二）、台灣綠黨秘書長王彥涵（右二），今上午聯合召開「首次政黨政見發表會 假平等、真歧視」記者會，並向中選會（右一）遞交陳情書。（記者李文馨攝）

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