蔣萬安高雄輔選！批綠執政8年一黨獨大 外媒指台灣是非常危險地方

蔣萬安（右）今批評民進黨執政8年一黨獨大，台灣在國際被認為是非常危險地方。（記者陳文嬋攝）

2024/01/07 16:53

〔記者陳文嬋／高雄報導〕選前超級星期天，台北市長蔣萬安今南下高雄助選，他批評民進黨執政8年，一黨獨大、利益分配，變成一言堂，台灣在國際媒體被認為是非常危險的地方，只有國民黨能夠真正帶來經濟繁榮發展、和平穩定兩岸關係。

高雄市第七選區鳳山區立委選舉藍綠捉對廝殺，台北市長蔣萬安今天下午陪同黨籍立委候選人鍾易仲車隊掃街，蔣萬安表示，選舉剩下不到一周，人民都期待一位新的總統、好的人選，能夠帶領中華民國走向正統。

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蔣萬安說，我們給了民進黨8年時間，但是執政8年過去了，年輕人依舊低薪，被壓的喘不過去，民進黨卻是一黨獨大、利益分配，變成一言堂，台灣被國際媒體認為是非常危險地方，我們需要一個新總統，能夠真正帶來經濟繁榮發展，以及和平穩定的兩岸關係，只有侯友宜、趙少康能夠真正帶來區域安全穩定。

此外，媒體也詢問鍾易仲，針對民進黨立委許智傑批評鍾易仲在議員任內沒政績，選舉才割稻尾是真正的「割稻尾王」，鍾易仲回應表示，他擔任議員期間有無政績？有無做事？鳳山人看在眼裡，大家都非常清楚，不需要打口水戰，大家可於議會網站查到所有資料，請許智傑自己好好看清楚，並查清楚資料，不要沒做功課就亂打。

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