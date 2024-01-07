選前1週 王定宇率鄭文婷、何博文、黃捷發布競選影片

選前一週，民進黨立委王定宇今日聯合南北3名立委候選新人，推出搶救文宣影片，呼籲綠營支持者堅定集中選票給民進黨候選人。（圖由王定宇國會辦公室提供）

2024/01/07 15:54

〔記者謝君臨／台北報導〕距離2024總統、立委大選僅剩1週，各地選戰白熱化，民進黨立委王定宇今（7）日聯合南北3名立委候選新人，推出搶救文宣影片，呼籲綠營支持者堅定集中選票給民進黨候選人，讓台灣隊人才進入國會，壯大台灣民主道路。

「選對的人、走對的路」，力拚連任的台南市立委王定宇今串連4名南北立委候選人打團體戰，包括新北市第一選區民進黨立委候選人何博文、基隆市民進黨立委候選人鄭文婷、高雄市第六選區民進黨立委候選人黃捷，共同在臉書上一起發出最新文宣影片，向支持者拉票。

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共同響應影片發布的民意代表有立委林楚茵、台北市議員林延鳳、新北市議員李宇翔、新北市議員黃淑君、新竹市議員劉彥伶、台南市議員陳皇宇、高雄市議員林志誠、黃秋媖、李雅慧、江瑞鴻、黃文益、林智鴻、張漢忠、黃飛鳳、李雨庭、台東縣議員黃治維、新竹市前議員李妍慧，以及高雄市議員前蔡昌達等。

王定宇表示，他在立法院外交及國防委員會中，多年來持續替國家安全法案把關、爭取國防預算，持續捍衛國防自主，這次競選影片的候選人，都是有經驗的即戰力，基隆有為平民發聲、力抗權貴立委的鄭文婷；新北是國會過半最關鍵的何博文，以及高雄年輕、有理想的代表黃捷，這些強棒都將是國會過半的關鍵一席，希望大家能夠集中選票支持。

最後，王定宇呼籲，這次選戰不容樂觀，他與其他3名候選人都是「守護國家、建設家鄉、服務人民」的最佳代表，為了讓總統當選、國會過半目標達成，這週六（13日）一定要出門投票，3張選票能堅定支持民進黨。

選前一週，民進黨立委王定宇今日聯合南北3名立委候選新人，推出搶救文宣影片，呼籲綠營支持者堅定集中選票給民進黨候選人。（記者謝君臨翻攝）

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