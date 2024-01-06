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拜票兼助高麗菜農！謝衣鳯市場幫叫賣 鄭俊雄夜市發送600顆

國民黨彰化立委第三選區候選人謝衣鳯一大早到北斗果菜市場拜票，拿起麥克風學菜販叫賣，推銷多買菜、多吃菜。（謝衣鳯競選團隊提供）

國民黨彰化立委第三選區候選人謝衣鳯一大早到北斗果菜市場拜票，拿起麥克風學菜販叫賣，推銷多買菜、多吃菜。（謝衣鳯競選團隊提供）

2024/01/06 22:39

〔記者陳冠備／彰化報導〕今天是選前黃金週六，國民黨彰化立委第三選區候選人謝衣鳯一早到北斗果菜市場拜票，目前高麗菜價格慘跌，她拿麥克風學起菜販叫賣，推銷多買菜、多吃菜。同黨第四選區候選人鄭俊雄今晚則到田尾夜市，幫忙分送民眾收購的600顆高麗菜，抛磚引玉，多少減低農民的損失。

謝衣鳯與對手吳音寧選戰打得激烈，她一大早就到北斗果菜市場拜票，聽取基層心聲，看到菜販叫賣，她也拿起麥克風，幫忙推銷在地高麗菜，高聲叫賣「現在高麗菜便宜又大顆，現在吃最划算，歡迎大家還吃高麗菜」。

謝衣鳯說，選戰最後時刻想要緊握每一雙選民的手，雖然她沒有總統、沒有行政院長、沒有部長來助選，但她有基層的民意當代表，選舉是一時的，為民眾做事才是長遠的。她話鋒一轉說，選舉過程中競選團隊受到不少政治抹黑，她對此感到抱歉，她認為，台灣民主已經非常好，大家應該更理性，支持用理性、了解民眾的心聲的人。

鄭俊雄晚間在縣議員劉淑芳陪同下，到田尾夜市拉票，幫忙分送田尾公路花園協會理事長劉漢欽向農民收購的600顆高麗菜，不到一小時就送完。

鄭俊雄說，基層民眾都是辛苦工作賺取蠅頭小利，如今通膨，物價高漲，巧婦難為無米之炊，民生最有感，唯有集中力量，全民當台灣的靠山，才不會讓政策在執行面離民眾愈來愈遠，才能有助於解決民生經濟燃眉之急。

彰化第四選區國民黨候選人鄭俊雄（左2）到田尾夜市幫忙發送民眾收購的600顆高麗菜，減低農民損失。（鄭俊雄競選團隊提供）

彰化第四選區國民黨候選人鄭俊雄（左2）到田尾夜市幫忙發送民眾收購的600顆高麗菜，減低農民損失。（鄭俊雄競選團隊提供）

把握選前黃金週，國民黨彰化立委第三選區候選人謝衣鳯一大早到北斗果菜市場拜票。（謝衣鳯競選團隊提供）

把握選前黃金週，國民黨彰化立委第三選區候選人謝衣鳯一大早到北斗果菜市場拜票。（謝衣鳯競選團隊提供）

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