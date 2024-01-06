黃金週末 民進黨立委候選人鍾佳濱單車屏市掃街拜票

鍾佳濱（前）下午由台北市議員林亮君（中）、屏東縣議員梁育慈（後）陪同，騎自行車在屏東市街道拜票。（鍾佳濱服務處提供）

2024/01/06 21:00

〔記者羅欣貞／屏東報導〕選戰黃金週末，問鼎三連任的民進黨屏東縣第一選區立委候選人鍾佳濱把握時間衝刺，今天（6日）下午在台北市議員林亮君、屏東縣議員梁育慈陪同下，騎自行車繞行屏東市街道拜票，支持者反應熱烈。

民進黨屏北立委候選人鍾佳濱今天（6日）上午首先出席內埔鄉立圖書館暨六堆300年紀念館新建工程啟動儀式，他表示，一項建設需要地方、中央共同努力，透過前任內埔鄉長利八魁的努力，在客委會前副主委鍾孔炤手中核定了公共工程委員會的審議，同時，也在他擔任第9屆立委時，共同爭取客庄的建設，在中央通過預算，如今由現任內埔鄉長鍾慶鎮推動執行，相信未來客庄相關的建設，也將繼續在客委會主委楊長鎮的協力下，一起讓客庄越來越好。

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鍾佳濱也說，這些預算都不是常態的政府經費編列，都是透過8年8千億的前瞻計畫來推動，建設是前人努力、後人接棒的延續，所以大家要感謝蔡英文總統打下的基礎，未來也要繼續支持賴蕭配，讓施政延續，地方立委也要勝選，國會拼過半。

鍾佳濱下午由台北市議員林亮君、屏東縣議員梁育慈陪同，騎自行車繞行屏東市街道拜票，然後到黃昏市場拜票，把握機會一一向攤商、消費者握手致意，請求總統支持2號賴蕭配，立委支持2號鍾佳濱，政黨票投6號民主進步黨，讓總統勝選，國會過半，受到民眾熱烈歡迎。

鍾佳濱（中）下午在台北市議員林亮君（右）陪同下到黃昏市場拜票。（鍾佳濱服務處提供）

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