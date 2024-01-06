高虹安首陪柯文哲台中站車頭 民眾黨要「決戰中台灣」

新竹市長高虹安（右）首度站上台中車頭，為黨主席柯文哲助選。（記者黃旭磊攝）

2024/01/06 16:31

〔記者黃旭磊／台中報導〕台灣民眾黨總統候選人柯文哲今天（6日）下午至台中市南門福德祠參拜，由7名七、八年級年輕里長陪同發表聲明，現場聚集數百名支持者到場，而就在參拜完、車隊準備出發進行東、南、西等各區車掃時，新竹市長高虹安突然現身站上車頭陪同；在場民眾黨幹部說，這是高虹安首度在新竹市以外地區為柯文哲站台，「展現民眾黨決戰中台灣決心」。

台灣民眾黨下午1點40分為柯文哲安排「台中年輕里長挺阿北」、2024迎向新政治-民主革命第三波活動，柯文哲由5名八年級及2名七年級年輕里長，包括豐原區民生里長吳俊德（38歲）、大雅區上雅里長陳映辰（34歲）、北區賴旺里長黃育嘉（33歲）、東勢區福隆里長林品巧（33歲）、梧棲區福德里長紀建豪（30歲）、太平區永成里長陳秋蟬（30歲）及最年輕的大里區立德里長江慶賢（27歲）陪同發表聲明。

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柯文哲在宣傳車上說，這次大選以來選情變化很多，「但是我們一直到現在為止沒辦過募款餐會」，創下台灣總統大選的案例；說到這裡，柯文哲向支持群者大喊「我到現在為止還沒辦過募款餐會」，台下響起一片歡呼聲。

柯文哲說，「我們沒有去跟財團、跟人家要錢」，如果有財團要捐款會告訴他「很謝謝你啦」，所以到現在為止都是靠小額跟公民募款，所有動員要花很多錢，遊覽車一來簡單的就要上萬元，加上轉播的（錢）不得了，要謝謝大家靠公民募款撐到現在。

柯文哲強調，如果這次柯文哲成功，代表台灣的政治不再需要複雜的政商關係，所以說台灣要贏就要政黨輪替；說到這裡，台下支持者高喊「阿北加油凍蒜，我們是自動自發來的。」

7名七、八年級年輕里長出面挺柯文哲（左4），包括（左起）梧棲區福德里長紀建豪、豐原區民生里長吳俊德、北區賴旺里長黃育嘉、大里區立德里長江慶賢、大雅區上雅里長陳映辰、東勢區福隆里長林品巧及太平區永成里長陳秋蟬。（記者黃旭磊攝）

柯文哲向支持群者大喊「我到現在為止還沒辦過募款餐會」，台下響起一片歡呼表達支持。（記者黃旭磊攝）

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