蔡正元稱高端含鋁鹽危險 陳建仁批外行人講內行話

前立委蔡正元日前在臉書針對高端新冠疫苗發文，提到「高端疫苗添加『鋁鹽佐劑』，打入肌肉後已證明無法排出體外，會在體內累聚產生神經毒素」。對此，行政院長陳建仁今天接受電視專訪時表示，這個是完全外行人講內行話，蔡不是醫藥專家，這樣講是完全錯誤消息，且誤導、造成民眾恐慌，相當不合宜。（資料照）

2024/01/06 16:27

〔記者鍾麗華／台北報導〕前立委蔡正元日前在臉書針對高端新冠疫苗發文，其中更提到「高端疫苗添加『鋁鹽佐劑』，打入肌肉後已證明無法排出體外，會在體內累聚產生神經毒素」。對此，行政院長陳建仁今天接受電視專訪時表示，這個是完全外行人講內行話，蔡不是醫藥專家，這樣講是完全錯誤消息，且誤導、造成民眾恐慌，相當不合宜。

陳建仁說，他要在慎重地跟所有打過疫苗的朋友們說，其實很多、很多的疫苗都是有加「鋁鹽」，「鋁鹽」加進去的目的就是增加身體的免疫反應力，使得疫苗的效果會增加，全世界的疫苗都是用「鋁鹽」來做的，很多的疫苗都這樣。

請繼續往下閱讀...

陳建仁強調，蔡正元這樣講，以後很多小孩子就因此不會打預防針的話，才是真正傷害孩子的健康。蔡正元應把這一個錯誤的話收回去，而且要跟大眾抱歉，否則台灣未來要推動疫苗接種的工作，可能會受到很大的影響。一個人一個不正確的話語，可能造成多少的傷害，對所有的孩子都造成傷害，實在是令人很不忍。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法