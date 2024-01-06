侯辦控民進黨用詐騙遮羞 列舉五大民生問題批「荷包小偷」

侯友宜競選辦公室6日舉辦記者會，針對台灣現今的通膨、物價、負債、貧富差距以及出生率五大問題，直批民進黨8年執政領導無方，是「荷包小偷」。 （記者闕敬倫攝）

2024/01/06 13:24

〔記者闕敬倫／新北報導〕侯友宜競選辦公室今（6）日舉辦「再怎麼『爛』，都不能這麼『賴』─民進黨用詐騙來遮羞─揭露賴清德不敢面對的無能真相」記者會，針對台灣現今的通膨、物價、負債、貧富差距、出生率等五大民生問題，直批民進黨8年執政領導無方，是「荷包小偷」，呼籲選民要好好思考投票意向。

國立政治大學經濟系兼任教授林祖嘉表示，台灣在過去20年間，從來沒有連續2年通膨超過2%，現在已經連3年超過2%或以上，預計明年會更嚴重；房價則更加離譜，價格漲了79%，年輕人望屋興嘆，根本買不起房子，民進黨政府卻完全不提相關的數字。

請繼續往下閱讀...

林祖嘉說，蔡英文總統多次說自己是最會還債的政府，稱還了9千億元，但是觀察政府累積債務餘額，今年5月底遠比7年前多出5500億元，債務增加5千多億元，過去8年花費2.5兆特別預算，有6700多億元還沒有支出，等同於下一個政府在還債，相加起來欠債1.2兆元。

林祖嘉指出，電價過去3年漲了23%，台電要花很多錢購買綠電，現在虧損3500多億元，因此增資2500多億元，全部都是全民支出，可謂是名符其實的「電費小偷」。

林祖嘉說，貧富差距比在2015年是2.06倍，到了2020年變成2.15倍，所得分配不斷在惡化，從最高的5%跟最低的5%去看，倍數更可怕，從104倍飆升到161倍，經濟還在成長，但所得分配在惡化，經濟成長果實是被大部分的有錢人賺走，沒有辦法被全體國人所享用。

林祖嘉強調，台灣出生率是很嚴重的國安問題，侯友宜提出成立相關政策，如成立少子化基金、支持女性凍卵補助3萬元、育嬰假薪資調高、生育第三胎補助100萬元購屋，台灣經濟雖然在成長，但物價、房價也成長快速，人民感受非常貼切。

國民黨台北市議員暨侯友宜競選辦公室發言人柳采葳表示，「荷包小偷」就是民進黨，吹噓8年經濟最好，結果卻是8年連12黑，創下新低，民進黨是最會欠債的政府，實際上「花得少、借得多」，用美化帳面、掩蓋問題的方式告訴國人「你很好」。

柳采葳強調，民進黨不願意面對、解決的問題，侯康配來解決，侯康「誠信、正派」，從生到養、從少到老，提出解決方法才是真正有態度、國家領導人該有的樣子，大家可以好好思考手中的選票。

政治大學經濟學系教授林祖嘉出席「再怎麼「爛」，都不能這麼「賴」－民進黨用詐騙來遮羞－揭露賴清德不敢面對的無能真相」記者會，從人口、經濟成長等方面剖析蔡政府的實際作為。（記者陳志曲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法