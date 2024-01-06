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總統握方向盤、國會是引擎！賴清德：民進黨立委過半才能穩健前行

賴清德強調，總統、副總統掌握方向盤，但國會才是引擎，帶領方向的人要正確，車子的引擎也要有力，國家才會穩健前行。（圖取自賴清德臉書）

賴清德強調，總統、副總統掌握方向盤，但國會才是引擎，帶領方向的人要正確，車子的引擎也要有力，國家才會穩健前行。（圖取自賴清德臉書）

2024/01/06 11:48

〔記者陳政宇／台北報導〕2024大選倒數最後一週，民進黨總統候選人賴清德輔選行程滿檔，今（6）日透過臉書強調，總統、副總統掌握方向盤，但國會才是引擎，帶領方向的人要正確，車子的引擎也要有力，國家才會穩健前行，「國會必須要過半，更需要鄉親支持民進黨推出的優質人選」。

賴清德撰文指出，過去8年感謝國人選對的人，走對的路，讓總統蔡英文帶領台灣走在民主路上，沿路和世界各國交朋友、做生意，讓台灣國防越來越有力，經濟發展越來越繁榮；現在，蔡英文將台灣託付給他與蕭美琴，他們會接棒繼續將台灣這輛車開向世界，堅定走在民主路上。

​賴清德憶及，他過去擔任立法院黨團幹事長時，台灣好不容易得到美國小布希政府支持，允諾要賣給台灣4艘驅逐艦、8艘潛水艇，以及12架反潛直升機，但當時這項軍事採購案，前前後後在程序委員會被國民黨惡意阻擋了69次，就是不讓民進黨排入議程裡；如果未來，立法院真的讓國民黨不分區立委候選人韓國瑜當院長，他很擔心有「三項大事」會回來。

​第一，「黑金會回來」。賴清德列舉，​國民黨的新店羅家、彰化謝家、台中顏家、雲林張家，還有花蓮傅家，這些盤據在地方的黑金都會回來。

第二，「服貿會回來」。賴指出，重啟服貿後，大量中國失業青年來台搶工作，台灣的半導體產業，在放寬對中國高科技管制的情況下，國際競爭力甚至將會全面崩潰。

賴清德續指，第三，「親中勢力會回來」。國民黨的兩岸政策，是附和習近平「一中原則、一國兩制、九二共識」的三合一併吞台灣方案，外加國防委員會的「馬文君們」，恐怕讓國機國造、國艦國造、對外軍購都將終止，海鯤艦潛艇將永遠無法完工，台灣國防將喪失對共軍的威懾優勢。

賴清德說，國民黨認為，台灣購買武器、提升國防實力，都是挑釁中國的表現，但幸好蔡英文上任後，進行國防自主，讓國機國造、國艦國造都有了相當成效。現在，勇鷹號教練機已經升空服務，海鯤艦原型艦也有第一階段的下水典禮。接下來，還希望建造7艘潛艦，保護台灣海空安全，守護印太地區的和平與穩定。

賴清德表示，過去8年，因為有國會的支持，民進黨才能順利加薪、減稅、增加福利、增加生育津貼跟育兒補助、推動公托和長照、推動學費及租屋補助、興辦社會住宅、減少生活負擔。也因為有國會過半的支持，政府才可以落實轉型正義、完成年金改革，讓每個人可以生活在更自由、更公平、更有人權保障的社會。

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