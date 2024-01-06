選前超級星期六首站衝北投輔選張斯綱 蔣萬安籲集中選票

選前超級星期六，蔣萬安（右）陪同張斯綱（左）車掃。（記者甘孟霖攝）

2024/01/06 11:02

〔記者甘孟霖／台北報導〕今天（6日）是選前最後的超級星期六，台北市長蔣萬安一早前往北投區，陪同黨籍立委候選人張斯綱掃北投中繼市場、車掃，他表示，最後的衝刺階段，希望大家不管在總統、立委選舉，集中選票，讓政黨輪替。

蔣萬安今上午在北投受訪表示，沒有一區是穩贏或穩輸的，在最後階段希望爭取所有支持者票投張斯綱，以及每一區國民黨的候選人。被問到這區還有泛藍候選人、新黨市議員侯漢廷，他則表示，希望大家集中選票，民進黨已經執政8年，民眾生活還是非常辛苦，低薪、高房價問題依舊，也讓台灣處在危險境地，我們需要敢戰敢言的立委，不需要橡皮圖章，希望不管立委、總統選舉，都要集中選票，才能政黨輪替。

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他說，今天一早來北投跟鄉親懇託，等等會陪國民黨台北第二選區立委候選人游淑慧車掃，晚上計畫到桃園的大造勢，明天則會到高雄輔選，最後的衝刺，投票率非常重要，呼籲民眾一定要珍惜手中選票，踴躍出來投票；下週則排定跟台北市各候選人車掃，選前之夜則會到新北板前，幫國民黨侯趙配作最後衝刺。

張斯綱表示，蔣萬安是輔選的超級王牌，走到哪都有人歡呼、尖叫，希望藉由蔣的人氣帶動整體投票率，尤其他這一席可能是國民黨在國會要過半的關鍵一席，希望一定要集中選票支持。

選前超級星期六，蔣萬安（中）陪同張斯綱（左）掃北投市場。（記者甘孟霖攝）

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