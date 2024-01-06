為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

選前超級星期六首站衝北投輔選張斯綱 蔣萬安籲集中選票

選前超級星期六，蔣萬安（右）陪同張斯綱（左）車掃。（記者甘孟霖攝）

選前超級星期六，蔣萬安（右）陪同張斯綱（左）車掃。（記者甘孟霖攝）

2024/01/06 11:02

〔記者甘孟霖／台北報導〕今天（6日）是選前最後的超級星期六，台北市長蔣萬安一早前往北投區，陪同黨籍立委候選人張斯綱掃北投中繼市場、車掃，他表示，最後的衝刺階段，希望大家不管在總統、立委選舉，集中選票，讓政黨輪替。

蔣萬安今上午在北投受訪表示，沒有一區是穩贏或穩輸的，在最後階段希望爭取所有支持者票投張斯綱，以及每一區國民黨的候選人。被問到這區還有泛藍候選人、新黨市議員侯漢廷，他則表示，希望大家集中選票，民進黨已經執政8年，民眾生活還是非常辛苦，低薪、高房價問題依舊，也讓台灣處在危險境地，我們需要敢戰敢言的立委，不需要橡皮圖章，希望不管立委、總統選舉，都要集中選票，才能政黨輪替。

他說，今天一早來北投跟鄉親懇託，等等會陪國民黨台北第二選區立委候選人游淑慧車掃，晚上計畫到桃園的大造勢，明天則會到高雄輔選，最後的衝刺，投票率非常重要，呼籲民眾一定要珍惜手中選票，踴躍出來投票；下週則排定跟台北市各候選人車掃，選前之夜則會到新北板前，幫國民黨侯趙配作最後衝刺。

張斯綱表示，蔣萬安是輔選的超級王牌，走到哪都有人歡呼、尖叫，希望藉由蔣的人氣帶動整體投票率，尤其他這一席可能是國民黨在國會要過半的關鍵一席，希望一定要集中選票支持。

選前超級星期六，蔣萬安（中）陪同張斯綱（左）掃北投市場。（記者甘孟霖攝）

選前超級星期六，蔣萬安（中）陪同張斯綱（左）掃北投市場。（記者甘孟霖攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
張斯綱、侯漢廷政見會猛轟執政黨 吳思瑤：把政見會當政論節目
2024/01/04 16:59

張斯綱、侯漢廷政見會猛轟執政黨 吳思瑤：把政見會當政論節目
藍綠搶攻年輕人選票！化身吃播主、推個人歌曲 花樣百出
2024/01/01 20:31

藍綠搶攻年輕人選票！化身吃播主、推個人歌曲 花樣百出

七期金十字－市政角地＋惠文學區成置產首選
批張斯綱愛叫「阿姨」拿女性年齡做文章 吳思瑤喊話：年齡是勳章
2023/12/30 13:30

批張斯綱愛叫「阿姨」拿女性年齡做文章 吳思瑤喊話：年齡是勳章
找女議員相挺為楊志良失言止血？ 張斯綱：行程早排定
2023/12/30 12:43

找女議員相挺為楊志良失言止血？ 張斯綱：行程早排定

阿茲海默症有前兆？十大警訊與預防
政治今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播