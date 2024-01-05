行政院：軍公教月退金調升不低於4％ 儘早完成相關程序

行政院發言人林子倫。 （資料照）

2024/01/05 19:52

〔記者鍾麗華／台北報導〕對於退休軍公教月退金調整，行政院發言人林子倫今晚表示，今日主計總處所公布2023年12月消費者物價指數（CPI）年增率為2.71%，累積近兩年成長率已達法定條件，政府樂見退撫給與能有所調升，並以不低於4%為目標，盼儘早完成相關程序。

行政院發言人林子倫今（5日）表示，退休軍公教人員定期退撫給與於2018年已完成法制化程序，確保退撫照顧能與時俱進。同時，考量近年物價波動情形，行政院於2024年中央政府總預算中，已預先匡列44億元作為預備。

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林子倫指出，今日主計總處所公布2023年12月消費者物價指數（CPI）年增率為2.71%，累積近兩年成長率已達法定條件，政府樂見退撫給與能有所調升，並以不低於4%為目標，避免物價波動對於退休人員的生活造成影響。

林子倫強調，行政院日前已與考試院進行溝通協調，並提早啟動相關調整機制，近期將由專業評估小組就調整比率進行審議。政府會積極儘早完成相關程序，其調整幅度也會同步回溯至今（2024）年1月1日，致力確保退休人員生活品質，獲得最良善之照顧。

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