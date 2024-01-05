水上鐵路高架化議題 蔡易餘、詹琬蓁政見會再駁火

嘉縣海區立委選舉第二場公辦電視政見會今天下午登場，民進黨候選人蔡易餘（左）與國民黨候選人詹琬蓁（右）捉對廝殺。（記者丁偉杰攝）

2024/01/05 20:01

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義縣海區立委選舉第二場公辦電視政見會今天下午登場，國民黨候選人詹琬蓁再以水上鐵路高架化改做水上車站大平台計畫，砲轟對手民進黨候選人蔡易餘「沒有用心幫水上鄉親爭取」，並非蔡所稱「中央評估高架化益本比不夠」，蔡則反駁「不是沒做，提大平台計畫透過都更方式來解決問題」，嗆詹這種說法不公平。

詹琬蓁今天再反駁蔡易餘前天首場政見會稱「水上高架化益本比0.85不足，交通部審查未通過」，批蔡對於益本比問題不是狀況外，就是裝傻。

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詹琬蓁舉嘉縣政府於2019年花1250萬元進行可行性研究評估報告，指「將民雄段及水上段一起做評估，益本比為1.02大於1，具經濟可行性」，批評並非如蔡所說的益本比不足無法啟動，她也以嘉市鐵路高架化也是將東、西區整體列入評估，質問蔡「沒有用心幫水上鄉親爭取」。

詹琬蓁質疑說，蔡易餘稱向中央爭取經費由縣府進行水上車站大平台可行性研究評估，亂花百姓納稅錢，過程也未邀地方人士參與。

她說，水上平交道塞車問題民眾積怨已久，現在一意孤行改做水上車站大平台計畫，籲選民省思民進黨全面執政、一黨獨大，「8年過去了，高架化、大平台連個影子都沒有！」

蔡易餘強調，水上高架化益本比不足，改規劃水上車站大平台，用都市更新來解決塞車問題，又可創造都市發展空間，遇拆屋問題會協助持續與鄉親溝通，並非如對手所稱跳票。

蔡易餘說，水上產業要發展，需要突破現況，已爭取南靖產業園區並動工，希望日後有二期的規劃，讓水上的經濟指數提高。

蔡易餘也細數衛福、農漁業、產業及青年就業政績及接續政見，已爭取衛福部朴子醫院設東石分院、推動水產養殖用電新優惠電價、15.7億元投入外傘頂洲固砂計畫、馬稠後園區朝「園中園」規畫，做為嘉義科學園區供應商衛星基地，成為半導體產業重要一環等，連任後將透過嘉義農業優勢，幫助農漁民透過碳權，讓農漁民生產加值。

民進黨嘉縣海區立委蔡易餘在電視政見會細數衛福、農漁業、產業及青年就業政績及接續政見。（記者丁偉杰攝）

國民黨嘉縣海區立委候選人詹琬蓁在電視政見會，批民進黨一意孤行改做水上車站大平台計畫。（記者丁偉杰攝）

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