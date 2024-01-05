沈伯洋：中共加入地方造謠抹黑綁樁介選 台灣民主一大危機

「民主向前行、全民做後盾！台灣On the Way！」記者會，民進黨不分區立委候選人沈伯洋。（台灣公共策益提供）

2024/01/05 17:18

〔記者楊丞彧／台北報導〕距離1月13日總統與立委大選投票日倒數一週，許多學者憂心過去8年逐步累積與世界鏈結的能量會出現變數，因此發起「民主之盾」論述接力，針對國防、外交、產業、人權等議題提出想法與建言。學者出身的民進黨不分區立委候選人沈伯洋直指，這次大選中國共產黨也加入地方造謠、抹黑、綁樁的行列，是為台灣民主一大危機。

「民主向前行、全民做後盾！台灣On the Way！」記者會今（5）日由亞洲政經與和平交流協會、台灣公共策益、台灣教授協會、美國Hello Taiwan等民間單位共同發起。「台灣公共策益」發起人董思齊表示，台灣選舉受到國際高度關注。然而，這次選舉亂象頻傳，去年11月都在討論政黨分贓，負面選舉也相當多，加上受到假訊息干擾影響，幾乎看不見對台灣未來藍圖的勾勒及討論，也讓許多學者感到憂心。

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董思齊提醒，這次選舉，國人的選票將向國際宣示台灣未來4年的國家路線，也將決定未來4年將與哪些國家攜手合作。台灣身處地緣政治的核心，選民需做出妥善的選擇，也必須知道，做出選擇後可能帶來之影響。

沈伯洋則指出，抹黑、放謠言、地方綁樁是台灣選舉一直以來的問題；然而，現在綁樁、放謠言的，還多了一個中國共產黨。對台灣而言，中共就是另一個黨國與威權體制。舊黨國未去、新黨國又來，繼續在台灣土地上綁樁、抹黑、放謠言，是台灣民主當前最大的阻礙，也讓台灣的民主無法進一步深化。

沈伯洋也質疑，台灣雖然有在野黨，但是否有發揮其監督功能？他以自身長期在公民團體工作的經驗提及，相較於「在野黨」，公民團體反而更像真正的在野黨，不斷地提出各種政策；而吸納這些建言的，則是當前的執政黨。在野黨若真的想監督執政黨，應該與公民團體合作；然而，在野黨並沒有這樣做，而仍然是選擇透過抹黑、造謠、綁樁的方式。

沈伯洋直言，台灣有很多公民團體不斷地監督政府、提出修法，不斷讓這些意見被政府採納。然而，真正的在野黨在監督政府上並沒起作用，也讓公民團體相當疲憊。因此，有鑒於在野黨沒發揮監督功能，選民就不應該給這些在野黨機會。若「政黨輪替」只要喊喊口號，而不用認真地討論政策或監督政府，這樣的民主怎麼會進步？

沈伯洋笑稱，對某些政黨而言，造謠、綁樁的工作也都滿累的。不過，現在有了中共加入後，只要一造謠，就有人會幫忙放送；要綁樁的時候，也有中共能幫忙，「多輕鬆啊」！然而，這麼做跟吸毒並無不同，更非台灣人所需要的未來。他希望，選民能看清台灣民主當前所面臨的危機。

東吳大學政治系助理教授陳方隅指出，雖然歷屆大選議題都是由國防、外交、兩岸等大議題扮演主旋律，但性別平權議題仍有許多人在意。過去8年，最具指標性的平權事件就是同婚通過；然而，在野黨對此表達反對，甚至揚言要廢除同婚。因此，1月13日的這一票，不僅可能讓外交政策180度大轉彎，性平議題也可能轉眼間完全倒退。

陳方隅直言，性別平權的推動至關重要，打造更友善的職場與社會環境，也會有助於解決少子化問題。因此，對於未來的新總統，他呼籲「性別平權」議題一定要放在優先順位。

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