「義川大兵」來了！王義川搶救蔡培慧、蔡銘軒 今晚與7日投縣助講

「搶救王義川大兵」的主角王義川，在全台圈粉，他5日晚間、7日，都將到南投縣為蔡銘軒、蔡培慧助選，全台大車掃也會開進南投縣。（資料照）

2024/01/05 11:03

〔記者陳鳳麗／南投報導〕「義川大兵」來了！ 「搶救王義川大兵」的主角王義川走進巷戰，今晚及7日到南投縣為蔡銘軒、蔡培慧助選，晚間在草屯鎮參加烏溪團結勝選晚會，7日下午陪蔡培慧到名間、竹山開講，晚上趕赴埔里鎮與李正皓、卓冠廷合體，為蔡銘軒的埔里造勢晚會助攻，「搶救王義川大兵」全國大車掃也會開進南投縣。

被稱為「青埔憨川」、「義川大兵」的民進黨不分區立委候選人王義川，因「搶救王義川大兵」行動爆紅，去年12月初，他在埔里陪蔡銘軒徒步掃街，受到很多婆婆媽媽的歡迎。而在本月3日選戰正式開跑後，他從「空戰」走進「巷戰」，除選戰最後5天全台大車掃外，3日起也在全台陪同區域立委候選人掃街拜票、站台助講，今晚和週日將到南投縣搶救第一選區蔡銘軒和第二選區的蔡培慧。

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蔡銘軒今晚在草屯鎮寶島時代村廣場舉辦烏溪團結勝選晚會，將由賴清德壓軸，而王義川也會前來助講。而7日（週日）王義川則在南投縣趴趴走，下午在第二選區與蔡培慧在名間鄉松嶺社區開講，接著到竹山連興宮參香及廟口開講。

另外「搶救王義川大兵」全國5天大車掃，第二天行程中也安排開進南投縣，由蔡培慧和蔡銘軒輪流站上車，一起在選區內車掃。

賴清德、蘇貞昌5日晚間都要來為蔡銘軒造勢，另外還有王義川也會到場。（蔡銘軒競選總部提供）

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