為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

「義川大兵」來了！王義川搶救蔡培慧、蔡銘軒 今晚與7日投縣助講

「搶救王義川大兵」的主角王義川，在全台圈粉，他5日晚間、7日，都將到南投縣為蔡銘軒、蔡培慧助選，全台大車掃也會開進南投縣。（資料照）

「搶救王義川大兵」的主角王義川，在全台圈粉，他5日晚間、7日，都將到南投縣為蔡銘軒、蔡培慧助選，全台大車掃也會開進南投縣。（資料照）

2024/01/05 11:03

〔記者陳鳳麗／南投報導〕「義川大兵」來了！ 「搶救王義川大兵」的主角王義川走進巷戰，今晚及7日到南投縣為蔡銘軒、蔡培慧助選，晚間在草屯鎮參加烏溪團結勝選晚會，7日下午陪蔡培慧到名間、竹山開講，晚上趕赴埔里鎮與李正皓、卓冠廷合體，為蔡銘軒的埔里造勢晚會助攻，「搶救王義川大兵」全國大車掃也會開進南投縣。

被稱為「青埔憨川」、「義川大兵」的民進黨不分區立委候選人王義川，因「搶救王義川大兵」行動爆紅，去年12月初，他在埔里陪蔡銘軒徒步掃街，受到很多婆婆媽媽的歡迎。而在本月3日選戰正式開跑後，他從「空戰」走進「巷戰」，除選戰最後5天全台大車掃外，3日起也在全台陪同區域立委候選人掃街拜票、站台助講，今晚和週日將到南投縣搶救第一選區蔡銘軒和第二選區的蔡培慧。

蔡銘軒今晚在草屯鎮寶島時代村廣場舉辦烏溪團結勝選晚會，將由賴清德壓軸，而王義川也會前來助講。而7日（週日）王義川則在南投縣趴趴走，下午在第二選區與蔡培慧在名間鄉松嶺社區開講，接著到竹山連興宮參香及廟口開講。

另外「搶救王義川大兵」全國5天大車掃，第二天行程中也安排開進南投縣，由蔡培慧和蔡銘軒輪流站上車，一起在選區內車掃。

賴清德、蘇貞昌5日晚間都要來為蔡銘軒造勢，另外還有王義川也會到場。（蔡銘軒競選總部提供）

賴清德、蘇貞昌5日晚間都要來為蔡銘軒造勢，另外還有王義川也會到場。（蔡銘軒競選總部提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
「在路上」2.0！吳思瑤化身司機 合體王義川上路
2024/01/04 17:30

「在路上」2.0！吳思瑤化身司機 合體王義川上路
王義川、蘇治芬雲林掃街衝選票 支持者喊當選
2024/01/04 14:55

王義川、蘇治芬雲林掃街衝選票 支持者喊當選

房市買氣弱？！ 這區房仲業績創新高
「義川大兵」空戰轉巷戰 第一場行程獻給謝佩芬
2024/01/03 14:09

「義川大兵」空戰轉巷戰 第一場行程獻給謝佩芬
「義川大兵」直搗蔣萬安老巢 謝佩芬：盼與王義川當立院同事
2024/01/03 12:34

「義川大兵」直搗蔣萬安老巢 謝佩芬：盼與王義川當立院同事

不菸酒竟二度罹癌 免疫治療助力抗肺癌
政治今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播