韓媒披露台灣親中立委舉報 「海鯤號」疑用韓國外洩技術

我國首艘國造潛艦「海鯤號」去年9月28日首度亮相。（資料照，記者吳書緯攝）

2024/01/04 23:57

〔記者陳政宇／台北報導〕據《韓國經濟新聞》報導，南韓警方正加緊調查，大宇造船海洋公司前員工涉嫌外流內部技術、應用於台灣首艘國造潛艦「海鯤號」，且是由親中立委舉報得知。

民進黨立委王定宇4日抨擊，各國協助台灣須冒著被中國經濟制裁的風險，卻有立委幫了中國大忙，背叛中華民國的國家安全；他呼籲，若將選票投給親中政黨或人士，等同出賣自己和孩子的未來。

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針對韓媒披露內容，王定宇晚間受訪說，韓國官方和韓國主流媒體首度證實，台灣的親中立委揭露此事，害得協助台灣的韓國業者被偵辦，至於這名親中立委是誰？台灣的民眾都知道，呼之欲出。

王定宇表示，這件事影響非常重大，台灣和各國合作發展國造潛艦，有的是基於默契合作，有的是基於保密協定，各國在協助台灣時，都要冒著被中國知道的風險，可能會付出慘重的經濟制裁代價，但是為了民主盟友，他們願意冒這個風險，沒想到會有立委揭露資訊，讓韓國檢方必須偵辦。

王定宇說，未來台灣在籌備後續潛艦製造的過程，或台灣需要其他先進武器、需要各國協助的時候，將會面臨更大的困難，因為各國除了冒著被中國制裁的風險，現在必須多評估一件事情，就是台灣內部的親中人士若擔任國會議員、位居要津，是否會將這項風險升高，造成更多不安的因子，這種行為根本是幫中國的大忙，背叛中華民國的國家安全。

王定宇強調，高檢署已經在偵辦這樣的案子，應該盡速把這名親中立委查辦出來、繩之以法，讓國人能夠放心，也讓國際的盟友可以安心，而台灣大選將屆，選民也必須思考，若把選票投給親中的政黨或立委候選人，所付出代價是不分藍綠白，可能是2350萬人共同的安全風險，等同出賣自己和孩子的未來。

王定宇抨擊，各國冒著被中國經濟制裁的風險協助台灣，卻有立委幫了中國大忙，背叛中華民國的國家安全。（資料照）

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