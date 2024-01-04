選前黃金週末大造勢 竹市綠藍黃白大咖輪流站台

隨著總統及立委選舉逼近，本週六黃金週末各陣營都有大造勢活動，新竹市綠藍黃白也有大咖輪流站台，陸戰空戰齊發活動，其中民進黨的林志潔有賴清德及蕭美琴等大咖站台造勢，鞏固綠營基本盤。（記者洪美秀攝）

2024/01/04 17:03

〔記者洪美秀／新竹報導〕總統及立委大選逼近，本週是最後的黃金週末，新竹市立委選戰「四腳督」競爭激烈，藍綠兩強都喊「搶救」，本週六也都邀大咖造勢，民進黨林志潔找賴清德、蕭美琴等人助陣，國民黨鄭正鈐也請來韓國瑜、馬英九站台，藍綠都要催出基本盤。時代力量邱顯智、無黨籍柯美蘭也是空陸戰齊發，全力拉票。

民進黨竹市立委候選人林志潔力拚翻轉新竹，近日街頭陸續改掛「搶救」標語的選舉看板，除連開記者會質疑現任立委鄭正鈐外，也站路口及車隊掃街拜票，陸戰及空戰齊發，本週六更要舉辦香山大團結的造勢活動，與總統和副總統候選人賴清德和蕭美琴及行政院長陳建仁、立委余天、國策顧問黃越綏與民進黨立院黨團總召柯建銘等大咖助陣催出綠營支持者基本盤，力拚翻轉新竹，重現新竹光榮感。

請繼續往下閱讀...

國民黨鄭正鈐爭取連任遭逢對手強力挑戰，鄭正鈐總部表示，本週六、6日下午2點在孔廟廣場舉辦選前最後一場大造勢活動，確定邀來前總統馬英九、不分區立委候選人韓國瑜、台中市長盧秀燕、南投縣長許淑華等人站台助講。

時力的邱顯智的選戰策略也是陸空戰齊發，每天都規畫車掃、也會到人潮鼎沸的夜市與路口拜票，黃金週末也有聯合大車掃行動，將邀來時代力量黨主席、竹縣立委二選區候選人王婉諭與熱血教師黃益中相挺站台。

無黨籍新竹市立委候選人柯美蘭最後選戰關頭，多次與胞兄、民眾黨總統候選人柯文哲合體拜票，希望靠總統選情拉抬家鄉竹市立委聲勢；黃金週末也排定車隊掃街行程，已確定邀來民眾黨不分區立委候選人黃國昌一同掃街，爭取市民支持。

隨著總統及立委選舉逼近，本週六黃金週末各陣營都有大造勢活動，新竹市綠藍黃白也有大咖輪流站台，陸戰空戰齊發活動，其中民進黨的林志潔有賴清德及蕭美琴等大咖站台造勢，鞏固綠營基本盤。（林志潔團隊提供）（記者洪美秀攝）

隨著總統及立委選舉逼近，本週六黃金週末各陣營都有大造勢活動，新竹市綠藍黃白也有大咖輪流站台，陸戰空戰齊發活動，其中國民黨的鄭正鈐邀請馬英九及韓國瑜站台，鞏固藍營基本盤。（鄭正鈐團隊提供）（記者洪美秀攝）

隨著總統及立委選舉逼近，本週六黃金週末各陣營都有大造勢活動，其中時力邱顯智也會有車掃等陸戰活動。（記者洪美秀攝）

隨著總統及立委選舉逼近，本週六黃金週末各陣營都有大造勢活動，無黨籍柯美蘭也與胞兄柯文哲有車掃行程，希望藉此催出民眾黨的支持者。（記者洪美秀攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法