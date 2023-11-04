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高嘉瑜坦言分裂是自己惹出來、個人造業個人擔 陳時中台下頻點頭

民進黨總統參選人賴清德台北市競總主委陳時中（左）4日出席市黨部代表大會及造勢大會，立委參選人高嘉瑜（右）到場拜票之餘，也向陳時中請託要求整合泛綠力量，來贏得該選區勝選。（記者廖振輝攝）

民進黨總統參選人賴清德台北市競總主委陳時中（左）4日出席市黨部代表大會及造勢大會，立委參選人高嘉瑜（右）到場拜票之餘，也向陳時中請託要求整合泛綠力量，來贏得該選區勝選。（記者廖振輝攝）

2023/11/04 17:04

〔記者楊心慧／台北報導〕泛綠在台北市第四選區（內湖、南港）陷分裂危機，台灣基進黨提名台北黨部主委吳欣岱參選，衝擊民進黨立委高嘉瑜選情，民進黨台北市黨部今天舉辦市黨部代表大會及造勢大會，高嘉瑜在致詞時談到分裂問題直言，「這也算是我自己惹出來的，我不會說是誰的問題，是我個人的問題，個人造業個人擔。」坐在台下的賴清德台北市競選總部主委陳時中原本在看手機，隨即看向台上的高嘉瑜，更是頻頻點頭。

民進黨台北市黨部主委張茂楠及台北市立委參選人包含高嘉瑜、吳沛憶、王閔生、許淑華、謝佩芬皆到場參與活動；高嘉瑜致詞表示，這場選舉對她來說很重要，她的選區最重要的就是團結，民進黨就能贏，團結一致國會就會過半。

高嘉瑜強調，她自己所做的民調，若是一對一是會贏的，但如今有泛綠陣營參選，「這也算是我自己惹出來的，我不會說是誰的問題，是我個人的問題，個人造業個人擔。」此時坐在台下的陳時中，原本在看手機，隨即看向台上的高嘉瑜，還點了點頭。

高嘉瑜說，對她來講、對民進黨來講，這一席為了台灣、為了國會過半，港湖區過去從前立委蔡正元，到如今的對手李彥秀，上次選舉終於被民進黨拿下，這很不容易，尤其她的對手李彥秀三代政治世家，過去自己有做不對的地方向大家道歉，這次對民進黨、對台灣來說，最重要就是要團結國會過半，就是要展現團結一致的決心。

陳時中會後被問及，高嘉瑜說自己「個人造業個人擔」，他在台下頻頻點頭一事，他表示，高嘉瑜的意思是她過去的做事方式，或許有些爭議，但她也深自檢討，相信會越來越好。

賴清德台北市競總主委陳時中（左一）4日在市黨部代表大會及造勢大會，帶領立委參選人高嘉瑜（右一）、吳沛憶（右二）、許淑華（左二）等人高喊勝選口號，陳、高兩人握手致意。（記者廖振輝攝）

賴清德台北市競總主委陳時中（左一）4日在市黨部代表大會及造勢大會，帶領立委參選人高嘉瑜（右一）、吳沛憶（右二）、許淑華（左二）等人高喊勝選口號，陳、高兩人握手致意。（記者廖振輝攝）

賴清德台北市競總主委陳時中（中）、民進黨台北市黨部主委張茂楠（左三）4日在市黨部代表大會及造勢大會，和立委參選人謝佩芬（左二）、高嘉瑜（右一）、吳沛憶（右二）、許淑華（右三）、王閔生（左一）等人高喊勝選口號。（記者廖振輝攝）

賴清德台北市競總主委陳時中（中）、民進黨台北市黨部主委張茂楠（左三）4日在市黨部代表大會及造勢大會，和立委參選人謝佩芬（左二）、高嘉瑜（右一）、吳沛憶（右二）、許淑華（右三）、王閔生（左一）等人高喊勝選口號。（記者廖振輝攝）

高嘉瑜向支持者喊話，要求整合泛綠力量。（記者廖振輝攝）

高嘉瑜向支持者喊話，要求整合泛綠力量。（記者廖振輝攝）

高嘉瑜致詞時談到分裂問題直言，「這也算是我自己惹出來的，我不會說是誰的問題，是我個人的問題，個人造業個人擔。」（記者楊心慧攝）

高嘉瑜致詞時談到分裂問題直言，「這也算是我自己惹出來的，我不會說是誰的問題，是我個人的問題，個人造業個人擔。」（記者楊心慧攝）

高嘉瑜到場時，一度跑到陳時中面前寒暄。（記者楊心慧攝）

高嘉瑜到場時，一度跑到陳時中面前寒暄。（記者楊心慧攝）

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