「團結信賴大會」 陳時中助攻謝佩芬、王世堅

民進黨立委參選人謝佩芬（左）、王世堅（右）出席「挺台灣！團結信賴大會」，前衛福部長陳時中（中）到場力挺。（記者陳冠甫攝）

2023/11/04 15:04

〔記者陳冠甫／台北報導〕民進黨立委參選人謝佩芬、王世堅今（4）日出席由北市議員顏若芳主辦的「挺台灣！團結信賴大會」，前衛福部長陳時中、壯闊台灣聯盟理事長吳怡農、前民進黨主席卓榮泰、僑委會副委員長阮昭雄、北市議員林延鳳、新北市議員李宇翔、立委林楚茵等人出席力挺。陳時中說，希望將謝佩芬、王世堅送進立法院，也希望大家繼續支持賴清德，政黨票投民進黨。

謝佩芬致詞時表示，這次選舉不只為了挺謝佩芬、王世堅、也為了讓賴清德成功接棒蔡英文，讓蔡政府執政延續下去，讓台灣走在正確道路上。

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謝佩芬表示，蔡政府8年執政，經濟發展上，半導體讓全世界看到台灣，國際舞台上，終於讓世界知道台灣跟泰國是不同國家，知道台灣不是中國一部分、知道台灣是一個民主、法治的國家；她說，今天大家一早站出來，不只為了挺謝佩芬、王世堅，也為了讓蔡政府這8年的執政延續下去，為了讓賴清德將成功接棒蔡英文，讓台灣繼續走在正確道路上。

王世堅說，只要他在政壇一天，一定維持高品質問政，強力監督、不讓貪官汙吏好過；若他進入立法院，他一定會回去15年前，他在的立法院國防委員會，「我的專業就是國防」，一定會去幫大家顧好國安。對於藍白政營喊出下架民進黨口號，王世堅質疑「難道要上架共產黨？」

陳時中說，去年王世堅輔選他時，高喊讓陳時中高票當選，但他落選了，向大家道歉，希望大家給他戴罪立功的機會，把謝佩芬、王世堅送進立法院，也希望大家繼續支持賴清德，政黨票投民進黨，「給我一個戴罪立功的機會」。

陳時中表示，每次選舉都有時代的任務，這次任務是讓世界看到台灣，對專制的反抗；他說，對手每天分贓，說話心口不一，每天都在喬還喬不好，一個說火車開走、一個說火車還沒到站，火車是要誤點誤到什麼？「不要再開了啦！」把台灣交給對手，台灣就沒救了；對手只有一句話下架民進黨，他質疑「憑什麼下架民進黨？」唯一政見下架民進黨，怎麼證明你們做得比較好？

壯闊台灣聯盟理事長吳怡農（前）出席由北市議員顏若芳主辦「挺台灣！團結信賴大會」。（記者陳冠甫攝）

民進黨立委參選人謝佩芬、王世堅出席「挺台灣！團結信賴大會」。左起新北市議員李宇翔、謝佩芬、前衛福部長陳時中、王世堅、台北市議員顏若芳、林延鳳。（記者陳冠甫攝）

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