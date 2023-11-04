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肯定有能力凝聚撕裂的族群 于北辰表態「總統這一票投給賴清德」

無黨籍桃園市議員于北辰於「筱君台灣PLUS」Youtube網路頻道接受專訪時表示，由於副總統賴清德能做到讓撕裂的族群凝聚起來，總統這一票他願意投給賴清德。（摘自筱君台灣PLUS Youtube網站）

無黨籍桃園市議員于北辰於「筱君台灣PLUS」Youtube網路頻道接受專訪時表示，由於副總統賴清德能做到讓撕裂的族群凝聚起來，總統這一票他願意投給賴清德。（摘自筱君台灣PLUS Youtube網站）

2023/11/04 13:56

〔記者謝武雄／桃園報導〕無黨籍桃園市議員于北辰昨於「筱君台灣PLUS」Youtube網路頻道接受專訪時表示，由於副總統賴清德能做到讓撕裂的族群凝聚起來，總統這一票他願意投給賴清德；于北辰今受訪時表示，三個參選人只有賴清德認清目前台灣的主權、治權僅及於台、澎、金、馬，不修憲是不願挑釁對岸，這與軍中捍衛國家主權的立場是一致的，所以他支持賴清德。

于北辰說，現實的情況就是台灣的主權、治權僅及於台、澎、金、馬，如果堅持主權及於中國，就表示要侵略對岸，這對台灣反而不利，而之所以不修憲，是因為不願挑釁中國，但只有所有的人都認同台灣的主權、治權僅及於台、澎、金、馬，國家安全才能鞏固，大家對於這塊土地才有向心力，這是台灣的核心價值。

他也提到，台灣是移民族群的島嶼，只是來台理由不盡相同，閩南人、客家人的祖先於幾百年前來台開墾，如今已經十幾代，或許第1、2代祖先想要有衣錦還鄉、落葉歸根的觀念，但如今都已經成為道道地地的台灣人，是名符其實的愛台派，至於隨前總統蔣介石來台的外省族群，這些「老伯伯」要落葉歸根，大家應給予尊重，但第2、3代大都是生在台灣、長在台灣，或許有些觀念受第一代影響，但大家應該給包容，最後他們還是會成為愛台派。

于北辰也提到，過了1949~1959年這10年，台灣已經沒有機會反攻大陸，目前中國為超級強國，這是國際現實，前總統蔣經國也認情清這一點，因此在擔任行政院長時開始建設台灣，還說自己是「台灣人」，之所以強調中華民國主權及於中國，是要對帶來的人有所交代。

最後于北辰說，「台獨」只是國民黨專制統治時期，給民眾扣的大帽子，事實是沒有台獨、只有「愛台派」，只有認同主權、治權僅及於台、澎、金、馬，才能讓2350萬人團結一致，族群問題自然迎刃而解。

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