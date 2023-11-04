中國前日派47機艦擾台 學者陳亮智：反制美加軍艦穿越台海

美國海軍驅逐艦「裴拉塔號」（上方）及加拿大海軍級巡防艦「渥太華號」（下方）2日穿越台海。（取自Canadian Armed Forces Operations臉書粉專）

2023/11/04 11:43

〔記者吳書緯／台北報導〕美國海軍飛彈驅逐艦「裴拉塔號」及加拿大皇家海軍巡防艦「渥太華號」1日例行性穿越台灣海峽，中國2日則是派39架次軍機、8艘次軍艦持續在台海周邊活動，其中20架次軍機逾越海峽中線及其延伸線進入我西南及東南空域。戰略學者陳亮智昨指出，中國2日派出大批軍機擾台，是為了反制美國、加拿大穿越台海的任務。

中國「山東號」航空母艦編隊群自10月26日穿越巴士海峽，進入西太平洋演訓至今；近期大批軍機、軍艦擾台情況除發生在2日外，分別發生在10月26日當日，有35架次軍機、15艘次軍艦在台海周邊活動；10月31日則有43架次軍機、7艘次軍艦在台海周邊活動，部分軍機、軍艦執行聯合戰備警巡，並配合位於台灣東南應變區外的山東號航艦編隊實施海空聯訓。

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國防院副研究員陳亮智昨受訪指出，美國、加拿大主張台灣海峽是公海，因此在公海上進行航行自由任務是對此項政策的實踐，而解放軍2日派出大批軍機在台灣周邊活動，是對美國、加拿大軍艦穿越台海的反制，與山東號航艦正在西太平洋演訓較無關聯性，而中國已在去年8月時任美國眾議院議長裴洛西訪台後，破壞過去台海中線的默契，並頻繁派出軍機進入台灣防空識別區。

美國白宮已證實，美國總統拜登與中國領導人習近平的「拜習會」，預計於本月在舊金山舉行的亞太經濟合作會議領袖峰會場邊進行。陳亮智表示，美中的政治領袖對話仍會持續推動，但是否能讓美中在西太平的軍事動作降溫，可能不太樂觀，又美中軍事高層的對話一時間還難以突破。

陳亮智表示，針對中共軍事體制，中共中央軍委副主席才是第二號人物，國防部長是第三號人物，沒有競爭到軍委副主席者才會擔任國防部長，當中國國防部長目前仍懸缺的情況下，美國國防部長奧斯汀意圖與中國軍事體制上，位階實際高於國防部長的中央軍委副主席進行對話還是無法進行。

因此，陳亮智分析，美中之間在西太平洋以及台海、南海等地的軍事動作，還是會持續進行較量。

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