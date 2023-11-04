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昨曝安排柯文哲下週與副手合照 黃珊珊今稱「是備案」

柯文哲競選總幹事黃珊珊昨晚受訪時透露「下週有安排柯文哲跟副總統人選拍照」，引發外界解讀藍白合正式破局。對此，黃珊珊今（4）日在臉書說明，民眾黨會遵守全民調誤差範圍內禮讓的承諾，但還是須有備案。（資料照）

柯文哲競選總幹事黃珊珊昨晚受訪時透露「下週有安排柯文哲跟副總統人選拍照」，引發外界解讀藍白合正式破局。對此，黃珊珊今（4）日在臉書說明，民眾黨會遵守全民調誤差範圍內禮讓的承諾，但還是須有備案。（資料照）

2023/11/04 11:02

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藍白合「死線」？黃珊珊：下週安排柯文哲與副手拍照

〔記者林哲遠／台北報導〕「藍白合」陷入僵局，民眾黨總統參選人柯文哲、國民黨總統參選人侯友宜雙方各持己見，柯文哲競選總幹事黃珊珊昨晚受訪時透露「下週有安排柯文哲跟副總統人選拍照」，引發外界解讀藍白合正式破局。對此，黃珊珊今（4）日在臉書說明，民眾黨會遵守全民調誤差範圍內禮讓的承諾，但還是須有備案。

黃珊珊說明，為何10月14日與國民黨協商時提出的建議時間是10月底，因為本來就預定11月初總部啟用亮相，總部背板應該要有總統副總統的合照，所以希望在10月底有個結果，後來沒有結果，只能放主席獨照。

「主席安排11月下鄉環台，行程已經安排到月底，」黃珊珊表示，所以表定11月8日至10日要安排主席時間拍照，包括區域立委、不分區與副總統等等，因為11月20日就要登記了，還需要做文宣封面、登記資料等等。

「我必須按表操課，有必要再做調整，但是身為總幹事不能不準備好所有的後勤作業，我想，每個陣營都一樣，不可能空轉。」黃珊珊強調，既然昨天主席已經提出全民調誤差範圍禮讓的提案，民眾黨當然會遵守承諾，但是時間真的很緊迫，自己還是必須準備所有可能的備案，謝謝大家的關心。

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