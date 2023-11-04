藍白合「死線」？黃珊珊：下週安排柯文哲與副手拍照

黃珊珊在接受網路節目直播專訪時指出，全民調就是民眾黨最後的方案，並指「下禮拜已經安排好柯文哲跟副總統候選人拍照」，稱選務不可能停，「到底要不要拍？」（圖擷自館長惡名昭彰YouTube）

2023/11/04 09:35

〔即時新聞／綜合報導〕「藍白合」陷入僵局多日，演變成「藍白拖」，民眾黨總統參選人柯文哲昨天重申堅持全民調，昨日柯文哲競選辦公室總幹事黃珊珊在接受網路節目直播專訪時指出，這就是民眾黨最後的方案，並指「下禮拜已經安排好柯文哲跟副總統候選人拍照」，稱選務不可能停，「到底要不要拍？」

針對「藍白合」議題兩方陣營已僵持多日，昨日柯文哲表示仍堅持全民調，但表示若在誤差範圍內，無論勝負他會禮讓，接受擔任副手。柯文哲也說，政黨合作不要只局限於總統，甚至用總統綁架其他事情，這並不是合作的態度。

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國民黨主席朱立倫則回應，不論柯侯配或侯柯配，對上賴蕭配都會贏，但差距呈麻花狀，統計上誤差是沒意義的，並向柯文哲喊話「不要再走回原點」。

柯文哲競選總幹事黃珊珊3日晚間接受網紅「館長」陳之漢專訪時則指出，柯文哲提出的就是民眾黨最後的方案，無法再調整，因為時間已經到了了11月3日，20日就要登記。她也直言，下週有安排柯文哲跟副總統人選派照，那「到底要不要拍？」強調民眾黨的選務不可能停，不分區立委參選人也要準備拍照、亮相，19日還有柯文哲競選總部成立大會，這些都不可能等。

針對柯文哲的副手人選或性別，黃珊珊笑稱她還不知道是誰，並指有很多人選在徵詢，黃珊珊說，選總統這麼大的事情，不可能要別人參選就參選，相關人選徵詢都有在做，反正20號一定會知道人選。

對於館長詢問「柯郭配」的可能，黃珊珊則未正面回應，僅表示郭台銘跟柯文哲交情不錯，會有最好的安排，至少是合作狀況。

館長也詢問黃珊珊，是否會加入民眾黨不分區行列，對此她則回應，在去年台北市長選舉後已被找了很多工作，原則上「除非我有特殊的功能，否則應該不會放在不分區」。她也說明特殊功能是指放在第11、12、13名催票，那她就接受，若只是單純進國會，那沒有必要。

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