扮「紅衛兵」歌頌毛澤東 徐春鶯嗆：誰沒有童年回憶？

網路流傳一段影片，徐春鶯打扮成紅衛兵，與中配高唱共產歌曲歌頌毛澤東。對此她痛批「認同台灣就不能有兒時的回憶嗎？為什麼要殘忍抹紅我們？誰沒有童年、誰沒有回憶？」（擷取自民革上海市委官微）

2023/11/04 10:46

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影片曝光！網傳徐春鶯扮「紅衛兵」歌頌毛澤東

〔記者林哲遠／台北報導〕民眾黨日前傳出不分區立委名單將納入統戰背景深厚的中配徐春鶯，儘管徐春鶯日前自清從未加入共產黨、也非中國幹部，但網路卻流傳一段影片，徐春鶯打扮成紅衛兵的樣子，與一群中配一同高唱共產歌曲歌頌毛澤東。對此，徐春鶯回應，當天聚會是中國的兒童節，痛批「認同台灣就不能有兒時的回憶嗎？為什麼要殘忍抹紅我們？誰沒有童年、誰沒有回憶？」

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政論粉專「再一步」昨天發布一段影片，揭露該影片是徐春鶯2018年在桃園某餐廳所拍攝的，影片中徐扮成紅衛兵與一群中配高唱《我愛北京天安門》歌頌毛澤東。

對此，徐春鶯還原事情經過，2018年6月1日有上海同鄉姐妹返回台北，20多位上海姐妹就約在台北的餐廳聚餐，並非在桃園，恰逢當天是中國的兒童節，有姐妹就帶來網購的紅領巾，大家戴上紅領巾唱兒歌，這首歌是「大家都琅琅上口的時代歌曲，只是慶祝兒童節喚起兒時的回憶，居然被抹紅有政治意味」。

徐春鶯怒轟，抹紅說戴紅領巾是扮演紅衛兵是無知的惡意曲解。紅領巾並不是紅衛兵的標誌，中國的小學生現在仍會戴著紅領巾，「難道所有大陸的小學生現在天天都在扮紅衛兵？」

她強調，「認同台灣就不能有兒時的回憶嗎？為什麼要殘忍抹紅我們？誰沒有童年、誰沒有回憶？」

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