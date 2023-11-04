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徐春鶯扮「紅衛兵」歌頌毛澤東 柯文哲：她只是不分區海選投件者

民眾黨總統參選人柯文哲今早到台東市中央市場掃街。（記者黃明堂攝）

民眾黨總統參選人柯文哲今早到台東市中央市場掃街。（記者黃明堂攝）

2023/11/04 09:09

〔記者黃明堂／台東報導〕民眾黨總統參選人柯文哲今天早上到台東市中央市場拜票前，針對媒體提問「藍白合」是否繼續進行，他回應「我們已經說出我們的想法，剩下的是國民黨要去回應」。對於爭取民眾黨不分區立委的中配徐春鶯被傳出扮紅衛兵的影片，柯則指徐只是民眾黨海選不分區立委的投件者。

柯文哲的台東競選團隊今天早上在東大附小後方巷弄集結等候，柯文哲8點多抵達，與團隊合照，接受媒體提問，隨後走進正氣路，環繞中央市場外圍掃街拜票，沿途受到部分民眾揮手、高喊「總統好」，也有人拿書請柯文哲簽名，沿途頻頻有民眾合照。

針對媒體提問，傳言有民眾黨區域立委參選人已排進國民黨的不分區安全名單內，對此，柯文哲說「聽不懂，一個人可以同時報區域及不分區」？對於立委藍白整合，國民黨主席朱立倫拋出日本及德國模式，柯文哲說，國民黨提名立委參選人69個，民眾黨11個，這樣要合起來投票，這個提案實在太奇怪！

針對可能排入民眾黨不分區立委名單的中配徐春鶯被傳出扮紅衛兵歌頌毛澤東的影片，柯文哲說，民眾黨不分區立委採海選模式，徐春鶯只是報名的投件者之一，每個人都要為自己辯護。

民眾黨總統參選人柯文哲今早到台東市中央市場掃街。（記者黃明堂攝）

民眾黨總統參選人柯文哲今早到台東市中央市場掃街。（記者黃明堂攝）

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