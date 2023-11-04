火車過站了？柯文哲明後兩天前進高雄搭捷運及輕軌

柯文哲高雄競選總部位於新興區林森一路。（資料照）

2023/11/04 07:56

〔記者葛祐豪／高雄報導〕「藍白合」演變成「藍白拖」，侯友宜2日拋出「火車過站就不等人」，但柯文哲的選舉列車持續前進，明、後2天將駛進高雄，這回不搭「火車」，改搭捷運及輕軌。

「藍白合」遲未達成協議，歹戲拖棚，國民黨主席朱立倫昨又拋出新方案，民眾黨總統參選人柯文哲則仍主張全民調，但做出退讓，民調結果在誤差範圍內的話，就算贏也願擔任副手；國民黨立委參選人徐巧芯則認為，「總統層級的藍白合已經火車過站」，就是大家各選各的、各自安好。

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藍白互相放話之際，柯文哲的選舉列車仍持續前進，今天將從台東駛往屏東，明（5日）、後（6日）2天則轉進高雄。

柯文哲明天（5日）下午將參加高雄競總揭牌典禮，民眾黨高雄市黨部指出，柯文哲高雄競選總部位於新興區林森一路39號（林森、五福路口）的一棟2樓透天厝，裡頭設有「柯P語錄牆」，歡迎支持者明天穿著學生制服，一起來與阿北同樂，回憶起學生時期的抱負。

根據黨部規畫，揭牌典禮後，將安排柯文哲徒步到捷運中央公園站，搭乘捷運至美麗島站，再轉至西子灣捷運站，最後換搭輕軌至駁二大義站，進行駁二巡禮，與民眾互動；晚間並在苓雅區安排一場柯文哲見面會。

下週一（6日）上午，民眾黨高雄唯一提名的立委參選人曾尹儷，將在美濃成立競總，柯文哲將親自參加；晚間則趕往高雄大學，參加《高雄•政治交匯點》中山大學、高雄師範大學、高雄大學3校學生會聯合舉辦的總統候選人面對面活動。

柯文哲2天的高雄行，將測試他在南部的人氣，尤其駁二是年輕人喜歡去的文創場域。

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