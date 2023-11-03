賴清德彰化鎮興廟參香 祈求當選後必完成這3件事

民進黨總統參選人賴清德今天到彰化縣員林市鎮興廟參香及揭匾，並與在場鄉親們面對面暢談國政。（記者陳冠備攝）

2023/11/03 22:29

〔記者陳冠備／彰化報導〕民進黨總統參選人賴清德今（3日）到彰化縣員林市鎮興廟參香祈福，同時代替總統蔡英文贈匾「宣德翼善」給廟方，祈求國泰民安，風調雨順。賴清德表示，台灣的發展在全球備受矚目，未來他若當選總統，將持續守護台灣主權、發展經濟與推動社會福利等三件事。

賴清德今日下午在立法委員陳素月、何志偉、縣議員張欣倩、楊子賢及鎮興廟主委高明鐘等人陪同下到員林東山鎮興廟參香，並揭匾「宣德翼善」，廟方也回贈菜頭、大蒜、包子跟粽子，預祝總統大選好彩頭「動蒜」、「包中」，近500名鄉親在場力挺，並不斷高呼「總統好！」，讓賴清德笑得合不攏嘴。

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賴清德表示，未來誰當總統，如何維護國家主權很重要，如果失去主權就等同於失去所有權，他是所有候選人中最堅定守護台灣主權的候選人，因此未來他若當選總統，第一件事就是守護台灣安全，並跟台灣人民站在第一線，繼續維持台灣民主、自由、重人權的生活方式。

賴清德說，第二件事就是發展經濟，俗語說「顧佛祖也要顧巴豆」，台灣的經濟發展越來越受國際肯定，特別是科技業、機械業或製造業，都相當契合國際社會未來智慧化的需求，加上目前中國的紅色供應鏈，讓美國等國際社會不信任，如此就大大提供台灣各行各業發展機會，未來他若當選總統，不只會扶持科技產業，也會協助中小企業持續成長，並積極推動在地企業、社會企業與地方創生。

賴清德指出，台灣近年總體經濟表現十分亮眼，去年台灣對外貿易超過9千億美金，比馬英九執政最後一年成長70%，經濟體22兆元，排名全球21，政府得以利用歲計賸餘投入更多資源在社會福利領域上，包括推動0-6歲國家一起養」、「長照2.0」等政策，未來他若當上總統，第三件事將再推動「0-6歲國家一起養2.0」、「長照3.0」等政策。

賴清德也說，從明年起，全國高中、高職免學費，讀私立大學者補助3萬5千元，政府為了照顧經濟弱勢家庭，總收入不到70萬元家庭，孩子讀大學每年還補助2萬元，收入在70萬到90萬間的補助1萬5千元，希望藉此縮短教育資源落差，不要讓孩子大學一畢業出社會就負債，從而改善自己的生活。

賴清德到員林東山鎮興廟參香，同時代替總統蔡英文贈匾「宣德翼善」給廟方。（記者陳冠備攝）

廟方回贈菜頭、大蒜、包子跟粽子，預祝賴清德「好彩頭」、「動蒜」、「包中」。（記者陳冠備攝）

賴清德在立法委員陳素月及鎮興廟主委高明鐘等人陪同下，到員林東山鎮興廟參香並揭匾，近500名鄉親力挺，高呼「總統好！」。（記者陳冠備攝）

民進黨總統參選人賴清德到鎮興廟參香祈福。（記者陳冠備攝）

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