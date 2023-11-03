再爆黨員幫郭台銘買連署 民進黨：應受法律制裁、黨紀開鍘

張志豪強調，中央黨部早已三申五令，要求黨員不應涉入他黨連署等選舉事務。（資料照）

2023/11/03 21:30

〔記者陳政宇／台北報導〕民進黨再傳黨員替鴻海創辦人郭台銘買連署書，一名李姓黨代表利用自家機車行當掩護，向修車顧客以每個人頭新台幣400元購買連署，遭雄檢依違反選罷法向法院聲押獲准。民進黨發言人張志豪今（3）日回應，黨員個人行為如有違失觸法，應接受法律制裁；若違反黨內規定，將貫徹黨紀開除黨籍。

鴻海創辦人郭台銘2日結束連署並將103萬份連署書送交選委會審查，全台各地卻陸續爆發買人頭連署書爭議。高雄檢調上月26日查獲高市府顧問、民進黨高市黨部執行委員曾睿涵涉嫌幫郭台銘買連署書。本月2日再發現，李姓黨代表利用自家機車行當掩護，向修車顧客以每個人頭400元替郭台銘買連署書。

請繼續往下閱讀...

對此，張志豪表示，中央黨部早已三申五令，要求黨員不應涉入他黨連署等選舉事務。他強調，民進黨的態度非常清楚一致，黨員個人行為如有違失觸法，應接受法律制裁，若黨員違反黨章黨綱及黨內相關規定，一樣貫徹黨紀、開除黨籍。

另，據「總統副總統選舉罷免法」第87條規定，對連署人行求期約或交付賄賂或其他不正利益，使其為特定被連署人連署或不為連署。可處1年以上7年以下有期徒刑，併科100萬元以上1000萬元以下罰金。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法