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高雄社宅中籤率太低！副議長曾俊傑：尋求閒置旅館合作可能

高市副議長曾俊傑關切社宅進度。（記者王榮祥翻攝）

高市副議長曾俊傑關切社宅進度。（記者王榮祥翻攝）

2023/11/03 17:35

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄房價狂飆，市府大力推動社會住宅卻出現供需嚴重失調，中籤率都相當低，甚至不到一成，副議長曾俊傑今天質詢時，提醒市府要加快興建速度與範圍，並建議可尋覓與閒置旅館業合作可能。

曾俊傑指出，2022年7月高市都發局開放受理鳳山五甲公宅7戶招租申請，收件高達1100多件，中籤率不到1%；2023年5月，高雄首座新建社宅「凱旋青樹」抽籤，共招租245戶，吸引超過3500件申請，符合申請資格共3411戶，中籤率僅7%；2023年10月，前金區大同社宅招租8戶，收到60戶提出申請，有48戶合格，中籤率約16.6%。

曾俊傑強調，從這3個案例可發現，高雄市社會住宅供需嚴重失調，在在顯示有8成以上民眾抽不到社會住宅！

他引述國外數據，根據「社會住宅推動聯盟」統計，各國社宅占總體住宅存量比率分別為美國5%、荷蘭32%、英國18%、日本6.1%、新加坡4.5%、香港29%及韓國5.1%。

台灣「社會住宅」占住宅存量目標是5%，應該要有40萬戶才符合目標，但根據「住盟」統計，截至2022年8月底，國內社會住宅存量共計22816戶，僅占國內住宅存量0.25%。

高雄社宅目標則是1萬8千戶，但這數目顯然不足，都發局應算出真正需要租用社宅的數字來；他認為高雄有不少停業或歇業中的觀光飯店、旅館，建議市府可以與業者接洽，如果可以轉型成為社會住宅來出租使用，業者可以有所收入、民眾有社會住宅入住、也可減輕市府興建社會住宅的壓力，可以創下三贏局面。

都發局長吳文彥答詢表示，推估高雄市對社宅的實際需求約在4到5萬戶間，會努力找地繼續興建，至於使用閒置飯店旅館轉型社會住宅，有房間太小、租金太貴、公設太少等實際困難，都會局會進行可行性評估。

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