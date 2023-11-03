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出書獲藍綠人士力挺 苗博雅：台灣需要對外團結、對內理性辯論監督

社民黨台北市議員苗博雅舉辦新書發表會。（記者楊心慧攝）

社民黨台北市議員苗博雅舉辦新書發表會。（記者楊心慧攝）

2023/11/03 18:42

〔記者楊心慧／台北報導〕社民黨台北市議員苗博雅獲民進黨禮讓出戰2024大安區立委選戰，她今天舉辦新書發表會展現政界好人緣，包含台北市文化局長蔡詩萍、前民進黨秘書長羅文嘉、前同事「呱吉」等都到場力挺，新書公開她的童年、求學、成長、社運、從政、愛情、孤獨、追求等自我進化的路程；苗博雅坦言，這本書是她對社會剖白、交心、交待的解析，希望大家能透過這本書認識她。

蔡詩萍表示，他喜歡這本書的原因是此書中充分展現苗的特質，思慮清楚文字清晰，他身為讀者也是在議會被苗質詢的對象，認為她雖然犀利卻很溫暖，也不會得理不饒人，祝福苗博雅心想事成，也感謝有她的存在，台灣政治不會老是在政黨惡鬥間，反而有理性辯論的空間。

羅文嘉表示，現場有許多不同黨籍的朋友，最近藍白合談很久都沒進展，他們應該要請教苗博雅如何讓不同政黨的人都能到場支持，主要因有共同理念，也有不少人認同台灣此刻需要如苗博雅的年輕人進入立法院，他相當推薦這本書，這本書可讓更多人認識苗博雅，也希望選民能在明年選舉支持苗博雅。

苗博雅表示，這本書紀錄她的公私領域的事物，並從此書旅途重新檢視自己的「變與不變」，不變的是她希望台灣政治可走向正常健康生態，在此場立委選舉中，她跟民進黨合作，基於共同理念進行政黨間的合作，雖然會被對手攻擊沒有理想，她認為台灣此刻需要的路線就是對外團結一致、對內理性辯論監督，盼讓大家透過這本書認識她。

社民黨台北市議員苗博雅舉辦新書發表會。（記者楊心慧攝）

社民黨台北市議員苗博雅舉辦新書發表會。（記者楊心慧攝）

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