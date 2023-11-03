要領親民黨重返國會 宋楚瑜拋出教育政策

宋楚瑜今（3）日拋出教育政策，將把「均衡城鄉發展差距、確保公平教育權益」當作政見之一。（資料照）

2023/11/03 16:04

〔記者林哲遠／台北報導〕親民黨主席宋楚瑜近日動作頻頻，除了出版新書外，更向外界喊話將領軍親民黨重回國會。宋楚瑜今（3）日發布新聞稿，拋出教育政策，將把「均衡城鄉發展差距、確保公平教育權益」當作政見之一。

宋楚瑜日前出版新書時，曾秀出小學成績單，當時被媒體詢問為何還會保存？宋楚瑜說，其實從幼稚園、初中及高中的成績單都有，因適逢戰亂，母親認為，教育是重要的事情，什麼東西都可以丟掉，但是學籍證明和成績單不能丟，方便日後銜接學習，所以必須保留。

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因為母親的堅持，讓他從政之後，也讓他高度重視教育政策。宋楚瑜強調，這次親民黨重返國會，也會將「均衡城鄉發展差距 確保公平教育權益。」當作政見之一。

宋楚瑜回憶，他出生的年代適逢抗戰及國共內戰，為了方便逃難，他的母親會將成績單，擺在一個小包裡面。他是真正的「戰時嬰兒」，從湖南逃離至重慶，抗戰勝利後前往南京，因祖母過世又陪著靈柩又回到湖南。

「母親認為，教育是重要的事情！」宋楚瑜強調，所以他在省長任內，每年的台灣省經費不低於總預算的25%，並且走遍所有的省立高中、高職，無論從師資、校舍及營養午餐，都是省府時期建設的重點。還要解決城鄉差距的問題，讓每一個孩子都能有公平受教育的機會，公平享受教育資源。

最後，他說，還記得成淵高中老師，在他高二成績單上給的評語是「忠厚仁慈」，這次親民黨重返國會，將本著此心為人民服務。另外，他也提及，當年逃難歷經對日抗戰及國共內戰，正因為有這些經歷，他才會對兩岸的和平穩定非常關心，這也是親民黨重返國會的目標之一。

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