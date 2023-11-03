柯文哲稱沒見過徐春鶯本人 顏擇雅：有人塞名單給他

台灣民眾黨主席暨總統參選人柯文哲。（資料照）

2023/11/03 15:10

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨不分區立委名單納入統戰背景深厚的中配徐春鶯，柯文哲事後稱沒見過徐春鶯本人。對此作家顏澤雅表示，這件事情的招數跟柯P放話要重啟服貿一樣為了給上面交代。

顏澤雅在臉書PO文表示，柯文哲說還沒見過徐春鶯，意思就是他想切割，不會提名她為不分區了，沒見過，就是沒深談過，為什麼放話說要提名她？「我百分百相信許美華的推論，那是別人給他的名單。這是唯一可能」。

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顏澤雅指出，柯文哲拿到名單後，他也不確定可不可以，就先讓名字曝光。這是一鱼三吃：一是向國民黨挖票，二是鞏固民進黨「逢中必反」形象，三是向上面交代。徐春鶯被怎麼罵，陸配人權狀況如何，柯文哲是不care的，反正可割可棄。

「就算徐春鶯到頭來沒獲得民眾黨提名，我們也不能就這樣算了。我們一定要請大家告訴大家」，柯文哲所謂的「海選」，其實是有人塞給他名單。名單上的人是否主張台灣是中國的一部分，是否希望中國快點「統一」台灣，他完全不care，不覺得有需要深談進行瞭解。柯說，就看她能不能「辯過去」。

顏澤雅續指，上次他放話要重啟服貿，招數一模一樣。有徐春鶯這件事，「我也懷疑重啟服貿這議題是有人塞給他了」。他放話也是為了給上面交代，選這種人當總統，跟台灣安危有關的事他都是看能不能「辯（或騙）過去」，人民並非無法制衡，但到時候人民一定很累很累，街頭可能永無寧日，一定會重擊台灣經濟。

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