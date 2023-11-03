喊話在野黨不要「裡應外合」 民進黨揭中國介選4樣態16套手法

立法院民進黨團記者會揭露「中國介選四大樣態16套手法」。（記者王藝菘攝）

2023/11/03 15:13

〔記者陳政宇／台北報導〕中國介入台灣大選手法層出不窮，立法院民進黨團今（3）日分析，中國將運用軍事恫嚇、經貿脅迫、外交打壓及認知作戰等4大樣態介選，涵蓋16套手法，最怕的是「裡應外合」，預測統派團體的干擾很快就會出現，提醒民眾警覺，並呼籲在野黨不要輕易附和中國滲透所丟出來的風向。

針對中國日益加劇的介選力道，民進黨團幹事長劉世芳、書記長莊瑞雄、副幹事長江永昌、副書記長洪申翰等人，今日召開輿情回應記者會提出分析。

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劉世芳指出，除了檯面上的幾組總統參選人外，其實還有一組隱形、最有力量的參選人在推動台灣的大選，那就是中國；且中國介選越來越細致，從各種面相角度切入，包括軍事恫嚇、經貿脅迫、外交打壓及認知作戰等，藉負面和滲透方式打擊台灣追求民主。

關於經貿脅迫，江永昌說，例如竊取台灣企業科技及挖角人才、查稅調查土地逼台商表態、阻止台商投資金門、發布示範區惠台措施、台辦操作台商抗議、補助親中人士機票等。他提到，五眼聯盟已警告，中國正在全世界偷竊智慧財產、商業機密、個人資訊，這是全民須共同防範的國安層次問題。

莊瑞雄進一步說明，中國對台灣的軍事恫嚇，包括進行灰色襲擾測試台灣的底線、共諜組織滲透軍營、共機共艦擾台軍演等；外交打壓方面，諸如阻止台灣國會加入國際組織、中國外交系統打壓，以複合式手段影響台灣大選，最怕的就是「裡應外合」，以「無煙硝戰爭」瓦解民眾對國家的認知。

認知作戰方面，莊瑞雄表示，中國會利用APT（進階持續性滲透攻擊）、DDoS（分散式阻斷服務攻擊）等網駭手段，攻擊台灣關鍵基礎設施，消耗政府部會應處資源，並操弄民調帶風向等；他預測統派團體對選舉的干擾很快就會出現，呼籲在野黨，國家是大家的，不要輕易附和中國滲透所丟出來的風向。

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