列舉綠營過往「兩岸交流」言論 民眾黨酸選前大賣「芒果乾」

柯文哲競選辦公室發言人吳怡萱、台灣民眾黨發言人林子宇、新北市立委參選人李有宜今天舉行記者會列舉，民進黨重要人士過往敦促兩岸交流言論。（民眾黨提供）

2023/11/03 14:57

〔記者林哲遠／台北報導〕總統大選將近，柯文哲競選辦公室發言人吳怡萱、台灣民眾黨發言人林子宇、新北市立委參選人李有宜今天舉行記者會，列舉民進黨重要人士過往敦促兩岸交流言論，痛批綠營是典型的賣芒果乾亂貼紅標籤，但真正「親中愛台」而且「身體力行」其實是民進黨，「如果賴清德選前搞失憶，我們幫他想起來。」

吳怡萱首先列舉，賴清德副總統在其台南市長任內，面對議員質疑台獨立場，曾反駁表示「我是親中的，沒有反中，我親中愛台」，當時民進黨政府上下皆未否認切割還頻頻附和，賴清德市長2014年6月前往中國拜會時任上海市長楊雄，是否為台辦安排？還傳出秘密會晤時任上海統戰部長沙海林，但他避重就輕僅解釋是到上海辦畫展。

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另外鄭文燦針對賴清德「親中愛台」言論，鄭文燦也以「和中愛台」是好方向回應，認為台灣、中國仍須有善意的互動，希望推動「兩岸共好」，而鄭文燦多年前也傳出曾赴中國澳門賭博等情事。

吳怡萱批評，兩岸本來就要交流，但民進黨卻假惺惺用高標準來檢視在野黨，卻對自己很寬容，天底下哪有這樣的道理。民進黨用身體力行的親中事件，10隻手指頭數不完，選前卻通通失憶。

吳怡萱強調，賴清德為了選舉，從「務實的台獨工作者」到只剩「務實」態度立場不斷位移，卻把「民主與專制的選擇」掛在嘴上，營造只要誰反民進黨、誰對新潮流有意見，就是中共同路人，但誰才是真正的專制政權，我想答案就是新潮流。

李有宜則說，新潮流大老陳菊數度前往中國接受高規格禮遇，且還不向政府報備說明，不顧國安疑慮，顯然打臉民進黨一向聲稱的「抗中保台」。新潮流後來被爆出在中國大陸生意做很大，難道是陳菊幫忙鋪路？民進黨與共產黨互動，真是親密又私密。

此外，林子宇則提到，被戲稱為「中國鵬」的民進黨立委鄭運鵬，更曾西進中國大賺人民幣，遭爆料後避重就輕說是公開資訊，可接受檢驗，絕對沒問題，說一套做一套雙重標準無下限行徑，已經是民進黨將反中做為政治操作謀取政治利益的經典案例。民進黨立委許智傑更曾提出「條件九二共識」，主張可與中國討論九二共識，創造朦朧美和模糊的平衡點，即曾遭國民黨立委曾銘宗嘲諷「歡迎許智傑加入國民黨」。

林子宇表示，民進黨立委身可以為了金錢、美色，身體力行親中舔共，從鄭運鵬到趙天麟，誰才是台灣國安的最大破口？就你們可以跟中國溝通交流，別人一提到中國兩字就大興文字獄，請問賴清德主席，你們的台灣價值在哪裡？是Team Taiwan 挺台灣，還是Team Money , Team Beauty？

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