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質疑李克強之死 曹興誠：中共有湮滅證據嫌疑

心臟病發驟逝的中國前國務院總理李克強遺體，2日在北京火化，中國政府為李克強舉行「正國級」葬禮。（彭博）

心臟病發驟逝的中國前國務院總理李克強遺體，2日在北京火化，中國政府為李克強舉行「正國級」葬禮。（彭博）

2023/11/03 09:59

〔即時新聞／綜合報導〕心臟病發驟逝的中國前國務院總理李克強遺體，2日在北京火化，中國政府為李克強舉行「正國級」葬禮，政府機關、駐外使館以及港澳特區均降半旗，民眾則在移靈沿途送別。對此聯電創辦人曹興誠3日質疑，中共當局跳過「司法相驗」程序，迅速將李克強遺體火化，有湮滅證據嫌疑。

曹興誠3日在臉書發文表示，在正常的國家裡，如有人被懷疑為非自然死亡，規定都要經過「司法相驗」；也就是由檢察官會同法醫來調查，必要時得進行解剖，以釐清死因。

中國前任總理李克強於10月26日猝逝於上海，死因堪疑，海內外許多人都認為他死於謀殺。結果中共當局不經任何「司法相驗」程序，11月2日就從速將其遺體火化，有草菅人命後湮滅證據之嫌。其去世和所謂「搶救」過程，不僅不准媒體採訪，並嚴格壓制網上評論，更顯其詭異和心虛。

李克強曾經擔任中共國務院總理10年，是中共第2號權力人物。他的死亡尚且被如此草率處理，證明中國絕非正常國家，事事處理方式都有如黑社會。黑社會的特徵就是無法無天，順我者昌，逆我者亡，無視司法程序和人民「知」的權利。

今天尚有獨立思考能力的中國人，不是已經逃到海外，就是準備伺機逃離。可嘆現在台灣還有人主張「兩岸一家親」，想去跟黑社會「統一」，還期待這個毫不尊重生命和司法的流氓組織帶領中國人走向「民族偉大復興」！

曹興誠表示，日本人稱呼笨蛋、混帳為「八尬」。其字源為漢字「馬鹿」；就是「指鹿為馬」、「是非不分」的意思。

對那些視中國為「祖國」，對中共卑躬屈膝，或者認為接受中共統治也無所謂的台灣人，我們可以稱之為「八尬」。這不算侮辱，剛好而已。

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