李登輝被日本集英社歸類「中國」歷史人物 李安妮：父親是台灣人

前總統李登輝。（資料照，記者李欣芳攝）

2023/11/02 17:51

〔記者陳昀／台北報導〕日本集英社出版的《亞洲人物史》（アジア人物史）系列套書中，將前總統李登輝歸類在「中國」歷史人物，李登輝基金會董事長李安妮今發聲明深表遺憾，她強調，李登輝生前致力台灣民主化外，念茲在茲台日之間的關係，何況今日世界認知的「中國」是「中華人民共和國」，而李登輝是「台灣人」，希望集英社重新思考適當性，呈現更真實的歷史。

李安妮指出，集英社有著求知慾旺盛且學習力強的青少年讀者，這些孩子未來都會是日本社會的中流砥柱，更應該提供他們正確的歷史知識，不論是從出生當下或二戰結束迄今，李登輝皆不宜歸在「中國」項下，何況今日世界所認知的「中國」是「中華人民共和國」，而李登輝則是「台灣人」。

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李安妮表示，其父親李登輝生前除了致力台灣的民主化之外，他心中念茲在茲的就是台日兩國之間的關係，並且對日本有諸多深切的寄語，期待日本再次拾起領導亞洲的自信，這樣的「李登輝」是「中國」的歷史人物嗎？

李安妮說，我們明白要將「台灣」、「中華民國」與「中華人民共和國」並列一處書寫確有其特殊性，況且《亞洲人物史》是歷史推廣的套書，而非研究型的專著，但日本是一個尊重人格、重視人性尊嚴且實事求是的社會，希望集英社能再次思考書中將李登輝列在「中國」的適當性，呈現更真實的歷史事實，也預祝《亞洲人物史》成為重要且暢銷的著作。

最後，李安妮也誠心祈願台日友好長長久久，共同攜手迎接前面的挑戰。相信父親就如同他最愛的〈千風之歌〉所描繪的那般，不僅在天上守護著我們，也持續為兩國的未來祈禱。

日本集英社出版的《亞洲人物史》（アジア人物史）系列套書中，將前總統李登輝歸類在「中國」歷史人物。（李登輝基金會提供）

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