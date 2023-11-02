台企聯推優惠機票鼓勵台商返台投票 海基會：不希望中國介入選舉

海基會發言人蔡孟君今表示，台灣方面有高度共識，不希望中國介入台灣選舉。（記者陳鈺馥攝）

2023/11/02 17:57

〔記者陳鈺馥／台北報導〕總統大選將屆，「經濟民主連合」智庫揭露中共疑似介入選舉手段，在中國「全國台灣同胞投資企業聯誼會」（簡稱台企聯）策動下，十家中國航空公司推出「2024年台胞返鄉團購機票」方案，台商若於大選投票日前返台可享有便宜機票優惠。對此，海基會發言人蔡孟君說，台灣方面有高度共識，不希望中國介入台灣選舉。

台企聯近日發布「關於2024年台胞返鄉團購機票通知」，內容提及為協助和方便在陸台胞於2024年初台灣選舉及春節期間順利往返兩岸，全國台企聯與兩岸各航空公司進行溝通協商，商定了「2024年台胞返鄉團購機票」事宜。

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通知指出，目前中國國航、東航、南航、海航、深圳航、山東航、廈門航、四川航、春秋航、吉祥航等10家中國航空公司已明確具體操作手法。一、關於「台胞返鄉團購機票」票價為含稅價。二、中國十家航空公司提供「一次往返機票」和綁定2024年春節的「兩次往返套票」；如購買「兩次返往套票」，應確認第一次往返完成後，才能使用第二次往返機票。

根據台企聯通知，三、凡持有台胞證者或持有入台證的台胞家屬，均可購買「台胞返鄉團購機票」；台灣華航、長榮航空公司將推出相關促銷方案，待方案確定後，另行通知。

蔡孟君指出，關於介選議題，這段時間有看到許多報導，相關主管機關已有說明。她呼籲中國不要做任何介入台灣選舉的行為，這對台灣成熟的民主選舉是沒有效果，甚至會造成反效果，台灣方面有高度共識，不希望中國介入台灣選舉。

蔡孟君提及，台商返台團購機票方案是由台企聯與兩岸航空公司溝通協商，這部分是尊重市場商業機制。

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