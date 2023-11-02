藍白合談判觸礁！立委選舉合作？黨內人士「尊侯」：目前難說

今早柯、侯出席台北葫蘆寺活動，柯文哲（右1）與郭台銘比肩而坐，與侯友宜（右4）中間隔著2人。（記者羅沛德攝）

2023/11/02 18:48

〔記者施曉光／台北報導〕「藍白合」談判觸礁，對於兩黨若無法在總統選舉達成合作共識，立委選舉部分是否還有機會合作？前立法院長王金平今受訪說「應該還是可以」，但黨內人士持保留態度，認為國民黨總統參選人侯友宜曾經宣示，藍、白必須在總統與立委選舉一起合作、組成聯盟，否則沒有所謂的聯合內閣，由於侯友宜是經過最高權力機關全代會通過提名的總統參選人，想法必須被尊重，因此目前還很難說。

黨內人士指出，雖然10月30日國民黨主席朱立倫與民眾黨主席柯文哲第一次政黨協商後發表的4項共同聲明中，的確敘明關於立委選舉合作共識，「兩黨同意於2024大選共同努力，發揮1加1大於2的功效，在立委席次上，雙方相互支援，將席次最大化」，但聲明中有一個部分被隱藏、沒有寫出來，就是雙方總統選舉合作方式仍待決定，如果未來兩黨無法達成總統選舉合作共識，是否導致立委選舉合作部分破局，目前確實仍有變數。

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黨內人士表示，雖然很多人認為藍、白可以在立委選舉互相合作，但侯友宜過去曾經特別強調，總統選舉與立委選舉是一起的，如果雙方在兩項選舉無法合作，沒有組成聯盟，就沒有所謂的聯合內閣，這個邏輯不是沒有道理。

這位人士並說，侯友宜是經過最高權力機關全代會通過提名的總統候選人，其想法必須被尊重，因此如果總統選舉部分藍、白確定無法整合，兩黨是否還可以在立委選舉部分一起合作，這個假設性的問題目前很難回答，未來要看「大人們」如何決定。

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