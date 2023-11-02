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郭柯侯同台座位換8次 郭陣營曝內幕：有人施壓想「夢幻同框」

侯友宜（左一）、柯文哲（右一）、郭台銘（右二）2日出席台北葫蘆寺112年觀音佛祖聖誕遶境起駕大典，蔣萬安、侯友宜坐一起，郭台銘和柯文哲坐一起。（記者羅沛德攝）

侯友宜（左一）、柯文哲（右一）、郭台銘（右二）2日出席台北葫蘆寺112年觀音佛祖聖誕遶境起駕大典，蔣萬安、侯友宜坐一起，郭台銘和柯文哲坐一起。（記者羅沛德攝）

2023/11/02 17:26

〔記者吳亮儀／台北報導〕台北葫蘆寺今天舉行觀音佛祖聖誕遶境起駕大典，總統參選人郭台銘、國民黨參選人侯友宜和民眾黨參選人柯文哲都受邀參加，難得3人同場合，但座位卻一再「大風吹」更換8次。郭陣營發言人陳家頤指出，昨天廟方安排就是郭、柯坐一起，今天就有人向廟方施壓換位，換成心中預設想給媒體拍到的「夢幻同框」畫面。

陳家頤說，她昨晚就和葫蘆寺廟方確認今天活動的流程，以及座位安排等，廟方也告知參與人員，並安排雙北市兩位市長蔣萬安、侯友宜坐一起，郭台銘和柯文哲坐一起，中間是葫蘆寺董事長郭江源。

陳家頤說，大家既是受邀前來，就是客人，客隨主便，是禮貌也是作客之道，結果今天現場一大早8點半就有記者朋友打電話來好心提醒，有人在向廟方施壓想要換位置，甚至態度強硬要求廟方人員將原本已經貼好的座位位置標籤撕下來，換成心中預設想給媒體拍到的「夢幻同框」畫面。

陳家頤說，今天連廟方工作人員都私下抱怨，擅自移動廟方座位安排、絲毫不尊重廟方的主體和主導性，「大家評評理，到底有沒有移？只能說，真的『有移』，連大家已經入座了還想要移，反正也不是第一次移了，不是嗎？」

國民黨北市黨部主委黃呂錦茹也多次介入調位置，企圖讓侯友宜和柯文哲坐一起，但廟方因座位撨不攏一度僵持不下，最終郭台銘到場後還是直接坐到了柯文哲旁邊，黃呂見狀一度上前想將柯拉至右方與侯一起坐，但柯文哲還是不動。

柯文哲事後受訪解釋，他抵達前就已聽說座位已經換了7次，他到之後，又換了第8次，等到換第9次時，「我就開始翻臉了」。黃呂錦茹之後受訪表示，今天的位置安排與她事前看到的有落差，她希望能夠換回來於是親自去處理，只是想要還原座位。

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