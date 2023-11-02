柯文哲批農保大撒幣 學者怒斥：給民眾黨補助款才是浪費錢！

柯文哲近日批評農業部開辦農民保險政策大撒幣，引發討論。（記者塗建榮攝）

2023/11/02 17:23

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨總統參選人柯文哲近日批評農業部開辦農民保險政策大撒幣，德國海德堡大學經濟學博士、東華大學教授戴興盛跳出來怒批，柯文哲有此等發言，完全顯示他根本不了解相關議題，「胡亂發言，最不理性、不務實、不科學的就是柯文哲」！

柯文哲週日（10/29）上午出席「民眾黨立委張其祿競選總部開幕茶會」時，稱農產品很容易因颱風或意外事件而價格暴跌，前農業部長陳吉仲開辦農民保險，規定只要真的有從事農業，就會支付類似「保證薪」給農民，農民聽起來當然會覺得不錯，但他一聽就知道這又是「大撒幣」，國家要做產業升級工作，不要整個腦袋只有發補貼，這樣對台灣沒幫助。

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對此，戴興盛昨（11/1）晚在臉書發文痛罵，柯文哲胡亂發言、為進行政治攻擊扭曲專業的紀錄早已罄竹難書，這次針對農保的發言，再次證明他不懂裝懂，「柯文哲對農保議題的發言，是最沒有事實根據，不理性、不務實、不科學的負面教材，這一點他已經是慣犯，台灣社會不能再對他的屢次失言當作好玩或笑話，而是應該嚴肅檢視。」

戴興盛指出，「柯文哲搞混農業保險和農民健康保險，這部份在農業部的公開聲明中已經指出。但無論他指的是哪一個，這都是『農業保險』、『農民健康保險』、『農民退休儲金制度』制度中的一環，都是最基本該做的政策，在現在的台灣，只有做得還不夠的問題，根本不是撒幣。」

他表示，農業在各國都是最艱困的行業，不僅所得偏低，面臨各類風險又很高，但農業具備各類對社會的外部效益（如環境保育、糧食安全等），「根據經濟學的外部性原理，這是需要國家介入的典型案例，而且這介入的本質不應被稱之為補貼，更貼切的說法是「給付」，意思是說，因為農民與農業提供給全社會重要的益處，因此全體社會應該以公共支出方式給付農民的付出，這絕非不勞而獲，而是農民與農業理應當獲得的回報。」

戴興盛以歐盟為例，「其成員國農民總收入中超過50%是各類給付構成的，這是在當代為了支持農業存續所裡應當推動的基本政策，但在台灣做得還遠遠不足，因此，農民保險哪裡稱得上大撒幣？」他更直言：「同樣是社會保險，柯文哲敢攻擊公保、勞保是大撒幣嗎？一定不會。所以柯根本就是為了進行政治攻擊，而挑選弱勢的產業與階層作為祭旗，根本不考慮自己的胡言亂語會對農業造成何種影響，這等用心極為惡毒。」

戴興盛指出，「柯文哲總是自栩民眾黨的支持者較為年輕、高學歷、從事高科技業。也許是，但我要呼籲上述三類群體，請務必注意不要讓柯文哲的偏差言論代表你們，這是對你們的專業、智慧與倫理道德水準的汙衊。但若真的有不少上述三類人，真的認同柯文哲對農保的言論其實是代表你們的真實心聲，那我只能說，這的確令人痛心，台灣社會正因為這類想法而走向弱肉強食的社會，我們應該努力讓社會各界理解農業議題的事實本質以及所涉及的倫理價值判斷，並矯正柯文哲發言背後的偏誤想法。」

最後戴興盛表示：「柯文哲最喜歡說『財政紀律』，但就跟他各類的空話一樣，他從不定義何謂財政紀律。到底哪些公共支出該支出或不該支出，他從來說不出個事實或學理的道理，只會針對他不喜歡的、或是他想拿來攻擊政治對手的，把這些冠上大撒幣之名。我會建議，若柯文哲的言論可以代表民眾黨，那麼最佳的遵守財政紀律的做法，首先就是要取消民眾黨的政黨補助款，因為柯文哲不是像農民那樣對國家有貢獻，他其實是瓦解公共政策合理論述、用歪理傷害國家社會最深的政客，補助到他以及他所帶領政黨身上，才是真正浪費錢的大撒幣！」

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